Se casaron Guido Suller y Tomasito, con escándalo y tensión en la sala

Son una de las parejas mediáticas más polémicas del espectáculo local y si bien estaban desaparecidos de la escena televisiva, este lunes Guido Süller y Tomasito, decidieron casarse.

Fue en el Registro Civil de la localidad porteña de Escobar. "Es uno de los días más importantes de mi vida. Estoy muy feliz", dijo Guido Süller.

Pero tengamos en cuenta de que se trata de la boda de dos personajes que siempre buscan dar que hablar, así que en plena ceremonia un escándalo sucedió en la puerta cuando un hombre interrumpió el casamiento a los gritos. Si bien la pareja pidió varias veces que se retirara, tuvo que actuar la jueza para desalojarlo de la sala.

Luego todo se desarrolló con normalidad y los flamantes novios partieron en un auto descapotable rumbo a Puerto Madero para festejar con amigos y seres queridos.

¿Y su hermana?

Guido habló antes de casarse de la ausencia de Silvia Suller: "Ella está hecha una furia porque ahora no va a recibir mi herencia, como ahora me caso, la herencia va a ser para Tomasito, pero igual todavía no me pienso morir. Me encantaría que Silvia esté acá, yo la quiero".

Por su parte, la vedette explicó que no asistió a la boda porque "es un casamiento por conveniencia, dinero y fama".