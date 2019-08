La carta abierta de Giannina a Diego Maradona: "Vos a mí me robaste la verdad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La batalla judicial entre Diego Maradona y Claudia Villafañe parece no tener fin. El nuevo capítulo tuvo lugar el miércoles, cuando la Justicia realizó un allanamiento en un departamento que tenían ambos en la zona de Devoto, en Buenos Aires.

Maradona había acusado a Claudia de haberse quedado con camisetas y trofeos de su época dorada, por lo que la Justicia determinó realizar un relevamiento en el departamento que la pareja compartía durante el matrimonio.

Desde la acusación de Maradona a Claudia por estafa, las hijas de ambos siempre tomaron partido a favor de su madre. Giannina fue, ante esta nueva situación, la que eligió manifestarse en redes sociales a través de una extensa carta abierta.

"Estos fuimos nosotros, ¡una montaña de amor! El tiempo y las cosas que pasamos nos hicieron más fuertes, más capaces de enfrentar lo que sea", comienza el texto con una foto vintage de Diego, Claudia y ella. Y continúa: "Hoy puntualmente solo tengo para decir gracias, tengo la vida que siempre soñé tener, un hijo sano, hermoso, bueno, con un corazón hermoso y noble, la sobrina que tanto esperé que superó mis expectativas de lo que podía llegar a dar y amar después de ser mamá. (...) A mi mamá que cada día valoro y admiro más. Sos de otro planeta".

Finalmente, en otro fragmento del texto se dirige a su padre: "Gracias Pá, desde donde podés, desde donde tu cuerpo y alma te lo permiten hoy seguís haciendo que nos sigamos defendiendo como cuando pusiste a mi hermana en penitencia ¡y yo no me moví de la puerta del baño hasta que la sacaste!". Luego, ironiza: "Gracias por acusar a todos de que te robaron cuando vos a mí me robaste la verdad. Gracias por enseñarme que la mentira lastima más al que la dice. Que las adicciones te alejan de quienes más amas. Gracias por TODO lo que hiciste y seguís haciendo por mí. Todos merecemos elegir dónde y con quién queremos vivir esta vida. ¡Estamos de paso!".

Mirá el texto completo: