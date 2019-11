La carrera política de Luciana Salazar: "No descarto ser presidenta"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Que le escriben los tuits, que tiene un padrino político, que "cómo puede saber tanto si es una vedette". El análisis del prejuicio en torno a la información política que en el último semestre Luciana Salazar volcó en su cuenta de Twitter sobrevoló gran parte de la entrevista que Luis Novaresio le hizo a la actriz en su ciclo de A24.

"Es algo que la gente recién ahora está conociendo de mí, pero los que están en mi entorno, que me conocen, saben que la política me gustó de siempre. Es mi tema central en todas las charlas, en las reuniones, me encanta", explicó la influencer política (como ella misma se define) a modo de introducción, para después manifestarse sorprendida por la repercusión de sus tuits: "No me imaginé el impacto que iba a tener. Lo empecé a hacer como un hobby, pero me empezaron a seguir líderes mundiales, economistas internacionales. Estoy tan sorprendida como todo el resto".

Sorprendida y a la vez resignada a que desconfíen de ella, de sus fuentes por el solo hecho de ser Luciana Salazar: "Me siento respetada por la gente que me conoce. Siempre la gente va a comprar lo que quiere comprar. Por más de que me muestre capaz, si me quieren ver incapaz me van a ver así. Eso es muy difícil de cambiar. Estoy muy contenta conmigo misma".

La mujer que no reconoce ideología política, pero sí una afinidad a Alberto Fernández y la convicción de que " Néstor Kirchner fue el mejor presidente que tuvo la Argentina desde la vuelta de la democracia", aprovechó la charla política para hacer un balance de la gestión de Mauricio Macri: "Fue un títere de Marcos Peña, y un poco menos Durán Barba. A este país lo gobernó Marcos Peña, fue raro lo que hizo. De hecho cuando en la última etapa de su campaña, Mauricio empezó a escuchar más a un [Miguel Ángel] Pichetto o a un [Mario] Negri empezó a subir en popularidad. Por eso creo que logró ese piso de 40 por ciento. Si lo hubiese dejado de lado a Peña, le hubiese ido mejor. Igualmente hizo un muy mal gobierno, la economía falló en todo sentido, la macroeconomía también. Era casi imposible ser reelecto con estos números con los que dejó el país. Fue un fracaso. Pero si hubiera escuchado a gente más idónea, que realmente sabe de política, le hubiera ido mejor".

En cambio, del oficialismo destacó a María Eugenia Vidal porque le parece "muy honesta", y a Horacio Rodríguez Larreta: "Me gusta mucho lo que está haciendo en la ciudad. Aparte lo conozco y sé que es un laburador".



Con respecto a la nueva gestión que asume en diciembre, Luli dudó de que sea Daniel Rafecas el futuro Procurador General de la Nación, y hasta se aventuró a dar el nombre de quien estará a cargo de Economía: "Martín Guzmán puede que tenga chances".

Sobre el final del reportaje de Luis Novaresio Entrevista, y luego de hablar de su maternidad, de su carrera, y de la importancia de "combinar la belleza con la inteligencia", Salazar cerró su pensamiento político con un sueño: "La vida está para sorprender, no descarto ser presidenta. ¿Por qué no? Ojalá. Yo estoy vinculada con esto, me gusta. Capaz que el día de mañana me puedo capacitar, puedo aprender más y... ¿quién te dice?".