La carrera de una gran bailarina bien vale un Iris

Finalizaba el primer bloque de la ceremonia de los Premios Iris, conducido por María Noel Marrone, cuando se entregó el Iris a la trayectoria que este año recayó en María Noel Riccetto.

Es la más importante bailarina que ha tenido Uruguay, una referente de las artes escénicas que regresó al país hace siete años procedente del American Ballet Theatre de Nueva York. Un cuerpo de baile en el cual interpretó los más importantes roles de la danza clásica, y del que se retiró para unirse al cuerpo de danza uruguayo.

Desde 2010 es la primera bailarina del Ballet Nacional del Sodre, cargo al que llegó invitada por su amigo Julio Bocca, a quien conoció en el American Ballet y quien en, por ese entonces, era el director artístico del BNS.

Desde ese momento, las funciones en las que se presenta Riccetto son las más pedidas por el público en los puntos de venta, y sus presentaciones las más esperadas y aplaudidas por los espectadores que colman las funciones del Auditorio Nacional.

Maria Noel Riccetto recibe el Iris a la trayectoria de manos de Emilio Vidal Scheck. Foto: Virginia Zabaleta

En este tiempo, el BNS no solo se convirtió en una de las compañías más importantes de la región, con funciones en el interior y el extranjero, además, Riccetto se convirtió en la mejor bailarina del mundo al ser galardonada con el Benois de la Danza que recibió el año pasado en el Teatro Bolshoi de Moscú.

Antes del estreno de El lago de los cisnes (del 13 al 23 de setiembre en el Auditorio), Riccetto llegó a Enjoy Conrad para recibir este galardón.

Llegó con un precioso vestdo de Pablo Suárez de color blanco con detalles florales en la falda y una espalda abierta.

“Es un premio a la trayectoria, ¿significa que estoy vieja?” se preguntó María Riccetto cuando subió, ovacionada, al escenario.

“Quiero agradecerle a todos los medios, porque sin ellos mi carrera no sería tan conocida”, dijo y agregó: “que me reconozcan en la calle y digan: ella es la bailarina”, es lo que más me emociona.

Una vez que bajó del escenario, le dijo a El País que estaba muy emocionada por este premio. “el premio a la trayectoria es muy grande”, dijo Riccetto.

“Quizá no pienso que tengo la edad que tengo. Si cierro los ojos y miro para atrás, veo que hice mucho y estuve en muchos lados. Pero siempre estuve con los pies en la tierra, disfrutándolo y con gente que me ha apoyado. Siempre me sentí respaldada por la gente”, dijo Riccetto, a quien se la vio muy emocionada tanto arriba como abajo del escenario.

Una bailarina que ha demostrado que se puede ser profeta en su tierra y que ya tiene un reconocimiento a su destacada carrera en la danza.