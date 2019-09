Carolina Villalba se queja de "frentistas" que llaman a no ver sus obras por ser blanca

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Los frentistas no tenemos que ir a estos shows hechos por blancos". El comentario hecho por un seguidor en el muro de Carolina Villalba despertó la reacción de la sexóloga, actriz y productora teatral.

Villalba, quien ha manifestado su apoyo a la candidatura de Luis Lacalle Pou, condenó la "brutalidad" del militante de izquierda que comentó un posteo de la sexóloga en Facebook anunciando que el sábado presenta su unipersonal Mucho mejor que el sexo.

"Realmente gente como esta es la que han llevado a el gran deterioro de nuestra sociedad: separación, odio, ignorancia... En nuestro país siempre convivimos con las diferentes orientaciones políticas como opciones de diversidad de ideas no como enemigos o "barras bravas", escribió Villalba.

"Sé que no todos los frenteamplistas piensan así pero si una persona del Partido Nacional comenta algo así (cosa que nunca leí ni escuché de ningún nacionalista) a un show de los taaaantos que hay orientados a la izquierda, yo le contestaría que no me representa y que no generalice", añadió.

Carolina Villalba confesó que ha recibido múltiples mensajes de esas características desde que hizo pública su adhesión a Lacalle Pou, pero es la primera vez que opta por exponer el fenómeno.