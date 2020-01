Carol Christener: "Las playas de Punta del Este son incomparables"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-Estás cubriendo la temporada en Punta del Este, ¿cómo es tu día a día?



-Durante las mañanas se decide la agenda de cada día. Miramos las noticias y actividades. En función de eso organizamos el día. En la tarde/noche se da el fuerte de las coberturas debido a la gran cantidad de eventos. Entrevistamos a mucha gente en los eventos, aunque ahora está mermando. Trabajo con un equipo que está dividido por zonas. Algunos están en el aeropuerto y otros en las playas, desde Punta Ballena a José Ignacio.

-¿Qué impresión te está dejando la temporada 2020?



-Pensé que iba a ser mucho más triste, pero bien. Muchos argentinos se animaron a venir, aún con el “dólar solidario”. Buena temporada dentro de todo. Le tenía menos fe, pero Punta del Este siempre le pone glamour y los mejores eventos y espectáculos.

-¿Qué es lo mejor y lo peor de Punta del Este?



-Lo mejor son las playas. Son incomparables. Conozco muchas playas, pero como las de aquí no hay. El entorno y la temperatura del agua las hacen hermosas. Lo peor es que hay poca noche. Fuera de Tequila, OVO y algunos pubs, no hay opciones. Es cierto que se dan muchas fiestas privadas en casas, pero para el turista común, las posibilidades no son muchas.

-¿Cuál te pareció hasta ahora el evento del verano y por qué?



-La fiesta de Revista Caras en el Enjoy. La gente asistió con el dress code apropiado. Hubo pequeños escandaletes, como las dos actrices que fueron con el mismo vestido (Gabriela Sari y Mariana Genesio Peña) y una se fue a cambiar.



-¿Qué escándalo crees que fue más comentado, el de Lucía Celasco o el de Karina Jelinek?



-El de Lucía Celasco, sin dudas. No había ni comenzado el 2020 y ya teníamos el notición de que había habido una discusión callejera de ella con una pareja. Fue una noticia que se siguió mucho en Argentina, en los noticieros, en cobertura nacional. Lo de Karina Jelinek fue menos comentado y hasta fue puesto en duda en alguna oportunidad, si realmente tuvo o no una discusión fuerte en Tequila.

-Más allá del trabajo, ¿cómo te gusta disfrutar del verano?



-Me encanta disfrutar del verano con un desayuno tranquila. Luego, salgo sin rumbo, que es lo que pasa en Punta del Este. Uno pone en un bolso las ojotas, el bronceador, bikini, termo y mate y te vas sin saber donde terminás. Arranco en una playa y luego puedo terminar en una fiesta sunset. Disfruto muchísimo del verano así. He tenido los mejores atardeceres de mi vida en estas playas.

-¿Has podido hacer noche? ¿Qué te parece la movida nocturna de Punta del Este?



-Sí, varias veces. Fui a Tequila y a diferentes pubs. Se disfruta mucho de la noche en Punta del Este, aunque creo que falta una movida más de boliche. No puede ser el único boliche para adultos Tequila, que encima es tan selectivo.

-¿Te sentís segura en Punta del Este?



-Totalmente segura me siento. Dejo la mochila en la playa y me voy a bañar tranquila. He dejado el auto abierto o incluso la casa y nunca me pasó nada. Me siento demasiado segura porque la gente te lo hace sentir así. La gente está muy relajada en todos lados.

-¿Cómo comenzaste en los medios?



-Empecé como modelo siendo muy chica. Mis comienzos fueron en un programa de Rosario que se llama Magazine. Salía en los espacios de moda desfilando. Estuve muchísimo tiempo haciendo eso en diferentes programas de Rosario y de Buenos Aires. Un día quise cambiar y le di voz a mi imagen, con entrevistas y ahora conduciendo un programa. Hoy, mi programa se llama El arte está de moda, que va por Telefé Rosario.

-¿Cuál es tu visión de la lucha cada vez más visible de las mujeres, en especial las del medio, en contra del acoso y el abuso? ¿Has sido víctima?



-Estoy completamente de acuerdo con la lucha de las mujeres. No me gusta el extremo o cuando algunas mujeres utilizan esto para beneficio personal. Mientras no sea extremo, hay que visibilizar. Algunos hombres no tienen idea de que algunas situaciones en las que nos ponen a las mujeres son de abuso. Y las mujeres nos dejamos abusar sin darnos cuenta. En mi caso, durante muchos años no me daba cuenta de algunas cosas que pasaban o las permitía, más en este medio que es complicado. Es fácil el rótulo o las entrevistas extrañas por un trabajo. Sí he sido víctima. La que diga que no lo fue, seguramente miente. Siempre fui modelo o trabajé en TV. Para un cargo o acceder a un lugar, muchas veces se presenta la situación del abuso. Eso no tiene que pasar más. Las mujeres tendríamos que estar en igualdad de oportunidades, tanto en los medios como en cualquier otro lugar de trabajo, sobre todo las que trabajamos y estudiamos muchos años para pertenecer.

-¿Cuáles son tus proyectos 2020?



-Posicionarme en Uruguay me parece un lindo desafío. En Rosario trabajo hace muchísimos años, pero la plaza uruguaya me encanta. No solo Punta del Este, sino Montevideo. Creo que hay mucho para explorar y los medios tienen mucho respeto hacia la mujer y hacia los argentinos. Me sentí muy cuidada en esta temporada. Estuve haciendo desfiles y entrevistas. Mis proyectos son ir y volver para trabajar con la gente de Uruguay. Al mismo tiempo, me encantaría abrir mi es