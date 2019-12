Carmen Barbieri se quebró al recordar a Santiago Bal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No eran de ir mucho juntos a la televisión. Alguna entrevista de Intrusos, un almuerzo con Mirtha y listo. Sin embargo, la pista del " Bailando" siempre fue muy especial para Carmen Barbieri y Santiago Bal. Era el único lugar donde pasaban de estrellas a padres porque no eran ellos los protagonistas sino su hijo Federico.

Por eso, este regreso de Carmen Barbieri a ShowMatch era muy especial. Ya sin su compañero de toda la vida, ahora le tocaba a ella sola estar presente para su hijo. Conmovida por el fallecimiento del actor, y acompañada por Mariano y Julieta Bal, la vedette explicó los motivos por lo que quiso estar presente la noche del jueves en el programa: "Cómo no voy a estar apoyando a Federico, y a las parejas, que son tan buenas todas. Yo iba a venir y le iba a dar una sorpresa a Fede, pero él a la tarde llamó a mi asistente y le dijo: '¿Podés convencerla a mamá para que venga, que necesito verla?'. Siempre estoy. Él está feliz de estar acá".

Mientras Marcelo Tinelli la abrazaba y Federico se emocionaba al escucharla, Barbieri aprovechó para desnudar su corazón y, a través del recuerdo, traer a Santiago una vez más a la pista: "Marcelo, te agradezco la corona que mandaste. Santiago te amaba. Estamos pasando un momento muy especial y muy raro, porque estamos muy tristes pero también muy en paz, y hablo por toda la familia. En paz porque él ha sufrido tanto, la peleó tanto, pero está vez no la podía ganar, no podía seguir luchando".



Carmen se quedó todo el programa y siguió atentamente las dos performances del concursante, sin saber que iba a ser la última gala de su hijo en ShowMatch porque perdió la semifinal frente a Flor Vigna y Facu Mazzei. De todos modos, no estaba ahí para aplaudir a un ganador, sino para estar para Federico quien, en todos estos años, también la acompañó muchas veces: "Fede me ayuda a mí a que no llore tanto. Por eso, acá estoy hijo, te voy a apoyar siempre. Fuerza".