Carmen Barbieri: "Me tuve que practicar un aborto clandestino para salvar mi vida"

Carmen Barbieri contó una historia que forma parte de su intimidad y que sorprendió a todos sus seguidores. De visita al programa argentino El run run del espectáculo, que se transmite en Crónica TV, la capocómica reveló que tuvo que practicarse un aborto para salvar su vida.



"Nunca planeé ni casarme por iglesia ni tener hijos. Cuando vino Fede (Bal) me cambió la vida. A Fede lo tuve a los 34 años y después quedé embarazada de nuevo a los 39 años. Estos temas mucho no me gustan tocarlos.... Pero, casi me muero durante el embazo de Fede. Casi nos morimos los dos. Estuve internada en terapia intensiva", comenzó diciendo.

Tras esa primera confesión, dijo que en la segunda gestación volvió a tener los mismos síntomas que pusieron en riesgo su vida con su primogénito y no le quedó otra que hacerse un aborto clandestino: "Me tuve que practicar un aborto clandestino para salvar mi vida. Yo lo quería tener, pero el médico tomó la decisión. Fue muy doloroso".



En septiembre, la capocómica había pasado por PH Podemos hablar y dio algunos detalles del calvario que atravesó el día que dio a luz al fruto de su amor con Santiago Bal.



"Tuve una gestosis, una intoxicación debido a la gestación. Tenía 25 de presión, de máxima. Mi bebé nació sietemesino, pensé que salía caminando porque pesó 3,680 kg. Casi nos morimos. La presión no bajaba y él estuvo en terapia intensiva. Estuve mucho tiempo internada y me asusté", precisó.