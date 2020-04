Carmen Barbieri habló sobre la salud de Fede Bal: "Está muy debilitado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fede Bal continúa su tratamiento para curar el cáncer de colon que le fue detectado meses atrás. El actor argentino está siendo tratado en el Instituto Alexander Fleming (Buenos Aires), donde recibe al mismo tiempo radioterapia y quimioterapia. El objetivo es reducir el tumor para luego poder ser operado.



Durante una entrevista radial, su madre, Carmen Barbieri, contó algunos detalles sobre el estado de salud de su hijo. "El tratamiento es bastante fuerte, es una quimioterapia con rayos. Vivo rezando, pensando en Fede. Viene con muchos dolores, duerme muchas horas por los sedantes y está muy debilitado. Está muy dolorido, me dice ‘mamá no me siento nada bien’”, comentó.



"El tumor es muy grande, maligno y está muy cerca del recto, pero él tiene mucha fe. En el 30 por ciento de estos casos se reduce de tal manera que desaparece, así que estoy rezando por eso", agregó.



A su vez, Barbieri comentó que las medidas de seguridad para evitar la propagación de la pandemia de COVID-19 impiden que lo acompañe: "Lo vi por el vidrio hace tres días, porque pasa a saludarme a la distancia cuando va a la clínica. Lo vi bien, pero mucho más delgado. No lo puedo abrazar ni acompañar, eso es un bajón".