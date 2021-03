Carmela Hontou: "Tengo mucho que agradecerle a Marcela Tinayre"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A un año de haber sido erróneamente señalada como el ¨caso cero¨, Carmela Hontou, rompe el silencio y le cuenta a Jimmy Castilhos en detalle cómo ha transitado este año: "Fue un horror, lo que pasé no se lo deseo a nadie", dijo la diseñadora.

En la única entrevista que otorgó a un medio nacional, Hontou repasa en detalle cómo fueron los hechos, cuál es su actual estado de salud y habla de quienes la acusaron.

"Estoy curada hace mucho tiempo y ahora cuidándome, por supuesto", comentó. Dio los argumentos para establecer que ella contrajo el virus en el casamiento del 7 de marzo de 2020, por lo que no habría sido ella, sino otros invitados los que trajeron la enfermedad. De esa fiesta en Carrasco participaron otras personas que recientemente habían llegado de Europa. "Estoy convencida de que me contagié ahí", dijo Carmela.

Agradeció a quienes creyeron desde la primera hora y mencionó a personas del medio artístico como la hija de Mirtha Legrand, que siempre estuvo a su lado aún en los momentos más difíciles: "Tengo mucho que agradecerle a Marcela Tinayre", comentó.

Hontou contó que reconoció las voces de allegadas de Carrasco cuyos audios circularon en redes sociales en su momento burlándose de ella. "Es la cuñadas de una amiga mía o hermana de otra amiga", dijo y agregó que estas personas nunca se comunicaron con ella para interesarse por su salud o pedirle disculpas.

La diseñadora agradeció al programa Santo y seña (Canal 4) que a través de una investigación demostró que su caso no fue el primero en el país. "Eso me permitió volver a salir a la calle", dijo visiblemente emocionada. En algunos tramos de la nota con Castilhos, Hontou no pudo contener la emoción.

"Siento que esto me va a quedar de por vida. Me lo voy a llevar a la tumba", dijo antes de quebrarse.

¿Fue un chivo expiatorio? ¿Por qué se la indicó como el caso cero sin pruebas? ¿El gobierno ocultó información? ¿Qué dijo el instituto Pasteur sobre el caso? ¿Llevará a la justicia a los que la difamaron?