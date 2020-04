Carmela Blanco, la novia artista de Enzo Francescoli

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se conocieron hace más de una década, pero ambos estaban en distintas etapas de la vida. Sin embargo hace seis años, y en un restorán en el que se encontraron cuando estaban con amigos, Carmela Blanco (53) y Enzo Francescoli (56) comenzaron una historia de amor que se extiende hasta estos días.

En una entrevista que Carmela dio a la edición argentina de revista ¡Hola!, la artista (es escultura) habló de la relación con el astro de la selección uruguaya en las décadas del 80' y 90' , y actual gerente deportivo de River Plate. Si bien asegura que con su pareja aún no conviven, pasan mucho tiempo juntos.

"Tomo al Mundial de 2014 como el principio porque no tenemos una fecha concreta. Justo empezaba el campeonato, que lo vimos todos juntos [se refiere a ambas familias, la suya y la de Enzo, que es padre de dos varones, de 33 y 31 años] y nunca más nos separamos", reveló Carmela, que es escultora y tiene su taller en el garaje de su casa.

La artista contó algunos detalles de su relación Francescoli, pese a que ambos son cultores del perfil bajo. Con relación a los seis años que llevan como pareja Blanco fue contundente: "cada año fue mejor que el otro". Y agregó: "Enzo tiene una personalidad fácil. Todo lo ve bien. Con él construimos una relación muy sana. Nunca tuvimos ni un solo problema. No complicarse la vida es sensacional".

Asimismo, Carmela destacó que el "Príncipe" tiene una conducta intachable:"Es una persona buena, no tiene un lado B. Hace un tiempo le pregunté si había hecho una maldad alguna vez y me respondió: 'No, ¿por qué? ¿Vos sí?'. '¡Sí!', le dije. 'De chica alguna maldad habré hecho'".

Carmela y Francescoli no tienen planficado casarse. "Lo bueno de nuestra pareja es que ninguno pretende otra cosa. Por suerte, estamos en la misma sintonía", sostuvo la rubia, que es madre de tres hijos: dos mujeres de 34 y 25, y un varón de 20 años.

Con respceto a su profesión como artista, Blanco indicó que Francescoli es su gran apoyo: "Le encanta. Es mi fan número uno. Me ayuda a cargar y descargar el auto, lleva y trae las obras conmigo, va a todas mis muestras".