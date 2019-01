¿Carlos Perciavalle habló de más sobre la salud de Antonio Gasalla?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carlos Perciavalle y Antonio Gasalla tienen una larga amistad. Por eso llamó la atención un comentario del uruguayo sobre la salud del actor argentino durante una nota en televisión.

“No está muy bien físicamente”, alertó Perciavalle en el programa “Todas las tardes” del Canal 9 argentino. Consultado por detalles, añadió: ""Tiene algo... yo no te puedo decir porque no soy médico, pero muy, muy bien, no está. Cuando yo lo fui a ver estaba comprometido. Después yo lo llevé a la clínica Fleni y creo que está más o menos. Es algo... esas seis letras inmundas", reconoció el actor.

El periodista Lio Pecoraro le preguntó: "Gasalla tuvo cáncer de piel, ¿lo que vos estás dando a entender es que tiene cáncer?". La respuesta de Perciavalle no dejó duda: "Sí, pero no de piel. Tiene cáncer en los tobillos y en las rodillas. En las articulaciones. Tiene que ver con los huesos. De todos modos, hoy el cáncer no es curable, pero es tratable", finalizó el actor.

Frente a esta declaración de Perciavalle, la producción del programa se comunicó con Gasalla para confirmar los dichos de su amigo. A través de un mensaje de texto, el humorista replicó: "¡Que Carlos diga lo que quiera!".