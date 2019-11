Carlos Goberna Jr. estalló en lágrimas en televisión por la pelea con su padre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se desató el escándalo en la movida tropical. Carlos Goberna, el líder de Sonora Borinquen, acusa a su hijo de crear una banda paralela bajo el nombre La Decana con los músicos de la orquesta original.

Carlos Goberna fue el primero en sacar las tensiones a la luz durante el festival Montevideo Tropical en el Antel Arena. Allí, explicó su ausencia en los escenarios durante las últimas semanas. "Nunca estuve enfermo. Siempre fue por un problema familiar. Yo estoy solo y armando mi nueva banda. ¡Yo voy a salir porque Borinquen soy yo!", cerró elevando el tono frente a la ovación del público.

El origen del conflicto habría sido el planteo que Goberna recibió por parte de su hijo, Carlos Goberna Jr, quien le consultó qué ocurrirá con la banda cuando él no siguiera al frente. Es que él acompaña a su padre en la banda desde hace décadas y para muchos es el heredero natural del conjunto. La charla quedó inconclusa pero a los pocos días, el líder de la orquesta cedió los derechos del grupo a otro hijo, el que tiene con su actual pareja y que está alejado de la industria musical.

La decisión de su padre cayó muy mal en Goberna Jr. "Cuando me enteré de eso tuvimos una discusión muy salada y seguí trabajando un mes más, pero mal", expresó entre lágrimas en el programa Algo Contigo. Sobre su medio hermano y flamante dueño de los derechos de la banda opinó que "en los 32 años que estuve en la orquesta, no vino ni un día en la camioneta con nosotros. No sabe ni cuántas líneas tiene un pentagrama". Y remarcó: "Yo dejé mi vida por su orquesta".

En la entrevista con Luis Carballo, Carlos Goberna hijo reveló que hubo una sumatoria de episodios que fueron desgastando la relación con su padre en la interna de la banda. Recordó, por ejemplo, que le solicitó el ingreso de su hijo al grupo, pero este se lo negó. Es decir, Goberna impidió el ingreso a Sonora Borinquen a su propio nieto. "Me dolió que le escupiera a mi hijo", confesó.

Finalmente, Goberna Jr. se alejó de Sonora Borinquen y se llevó con él a todos los músicos de la banda para comenzar un nuevo proyecto. El conjunto debutante lleva el nombre La Decana e interpreta el mismo repertorio que la banda anterior. Su padre, en tanto, se quedó sin banda y se encuentra reuniendo a otros músicos para relanzar Sonora Borinquen nuevamente.

Carlos Goberna padre dio la cara en Algo Contigo luego de las declaraciones de su hijo y aseguró que el nombre "La Decana" también le pertenece. Calificó a los músicos que lo abandonaron para ir a la banda de sus hijos como "cobardes". "Mi hijo quería la banda para él", lamentó el fundador de la orquesta. Además, sentenció que su hijo "tiene una facilidad bárbara para llorar" y que lamenta más "la muerte de mi perrita que el conflicto con mi hijo".