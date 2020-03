Carla Peterson mostró su nuevo look y dio un mensaje de prevención por el coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Será que estoy tramando algo? Un personaje nuevo se prepara", escribió Carla Peterson en su cuenta de Instagram desde el salón de belleza, sin quedar claro si se trataba solamente de un cambio de look o de la cocina de un nuevo proyecto. A continuación, la actriz se pudo en manos del estilista Sergio Lamensa y el resultado fue impactante.



Una segunda foto mostró el trabajo terminado: un estilo "pixie" corto atrás y largo adelante, que en el último año fue el más elegido por actrices de Hollywood y Europa. A su vez, el mensaje de Peterson hizo referencia también a la actual pandemia de coronavirus : "Cambios. Cortes. No besos ni abrazos ni chiste. No salir corriendo a 'stockearme'. No salir. No no no. Pensar en los demás".



Y a partir de ese momento, una catarata de elogios comenzaron a sucederse sin descanso a raíz de su nueva imagen: "Lo linda que sos, no se puede creer", "Qué bella estás, sos brillante, te adoro", "Sos hermosa Carla, te adoro", "Hermosa y lúcida". También la relacionaron con la actriz argentina nacionalizada mexicana Christian Bach.



Otros, en cambio, mantuvieron la buena onda pero haciendo referencia al parecido con su personaje de Los exitosos Pells , la serie que protagonizó junto a Mike Amigorena en 2008, y que significó su definitivo salto a la fama. Aunque el look no es el mismo, comparte el largo, un estilo que la actriz no tuvo desde entonces.