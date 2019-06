Cargan contra Tabárez por presunta "falta de respeto" a periodista uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El momento de mayor tensión de la conferencia de prensa del DT Oscar Tabárez se dio cuando el periodista Gonzalo Fassanello tomó la palabra para la siguiente pregunta.

"En su explicación del partido, habló de la ineficiencia y de los goles errrados. ¿Es esa solo la explicación que le encuentra a esta eliminación de Uruguay? Porque realmente a mi forma de ver el juego, a Uruguay le faltó mucho más circuitos de gol. Además es la misma explicación que dio en el partido ante Japón. Me parece un poco escasa la explicación de por qué Uruguay queda afuera de la Copa América", dijo el relator de Radio Internacional (Rivera) y radio Cristal de Montevideo.

¡Hicieron enojar al Maestro Tabárez en la conferencia de Uruguay! 🤬



"Ni a usted ni a nadie le tengo que dar explicaciones" pic.twitter.com/0TMcxzz0bh — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) 29 de junio de 2019

Pero el DT reaccionó molesto. "No vengo a dar explicaciones. Vengo a comentar el partido. Ni a usted ni a nadie vengo a darle explicaciones", aseguró.

La pregunta y su respuesta fue tema en redes sociales y también para medios locales e internacionales.

Luego de la conferencia, Fassanello se mostró crítico en las redes con la gestión del entrenador y la comparó con los resultados de la selección argentina.

Fracaso Argentina que con 6 tecnicos llego a 3 finales en los ultimos 5 años? O fracaso de Uruguay que con una de las mejores delanteras del mundo y con un plantel inmejorable no podemos avanzar de cuartos de final desde hace mas de 8 años y con un entrenador que esta hace 13 ? — Gonzalo Fassanello (@Fassanello11) 29 de junio de 2019

En la conferencia, Tabárez una vez más mostró su soberbia, ante la consulta de @Fassanello11 sobre que era muy escasa la explicación de la eliminación, el Maestro contestó que no tenía que dar más explicaciones. Le faltó el respeto a todos los presentes y a los hinchas. Así no es — Claudio Veiga (@ClaudioVeiga4) 29 de junio de 2019

En Galaxia FM, los comentaristas Jorge Da Silveira y Claudio Veiga hablaron de "falta de respeto". "Claro que tiene que dar explicaciones el entrenador, porque para eso está ahí. Tiene que dar explicaciones a la AUF y a la afición deportiva", dijo Veiga.

Da Silveira complementó: "La falta de respeto de Tabárez hacia muchos colegas es repetida. A los uruguayos, porque a los extranjeros, sobre todo si son argentinos, lo tratan de mil amores. Pero la culpa es de nosotros. Lo han endiosado".

El periodista enumeró presuntos errores del DT. "Lo quiero de director de selecciones nacionales. No lo quiero de técnico porque los equipos de Tabárez no juegan bien al fútbol teniendo buenos jugadores. Eso es lo que más duele", aseguró.

Da Silveira también dijo que cuando va a las conferencias de prensa, prefiere no hacer preguntas. "Porque si a mí me contestan una grosería como le contestaron al colega Fassanello, yo me conozco y salto. Le digo algo y hacemos un escándalo internacional que no es bueno para la imagen de la selección".

"Acá la culpa la tenemos todos. A Tabárez lo endiosaron. Le querían hacer una escultura en la explanada de la Intendencia. No se la hacieron a Obdulio Varela, no se la hicieron a Nazazzi. Vamos a reflexionar un poquito y a colocar a cada uno en su lugar", aseguró.