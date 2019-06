Cargan contra el periodista argentino que estimó que Uruguay iba a ser la "decepción" de la Copa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la previa del comienzo de la Copa América, el periodista argentino Nicolás Cambiasso se animó a un temerario pronóstico. "El campeón va a ser Argentina, sin dudas", dijo el analista en el programa de No todo pasa, de TyC Sports.

Pero a la hora de definir cuál sería el equipo que decepcionaría en Brasil, tampoco tuvo dudas."Para mí Uruguay. No me termina de convencer el equipo, gente con muchos años. Hay que hacer un poco de recambio. El mediocampo no me gusta mucho, salvo Vecino", aseguró el hermano del exfutbolista Esteban "Cuchi" Cambiasso.

Nicolás también se desempeñó en el fútbol profesional como arquero en Olimpo y All Boys, entre otros equipos.

Luego de asegurar que la figura de la Copa sería Lionel Messi, estimó que Luis Suárez va a ser el jugador - decepción del torneo.



Este domingo, luego de echadas las primeras cartas, con la derrota argentina y el triunfo aplastante de Uruguay, varios se acordaron de Cambiasso en las redes sociales y su poca fe en la celeste.

Incluso Orlando Petinatti, entre otros comunicadores le dedicaron mensajes en Twitter.