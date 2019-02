Desde la cárcel, Bill Cosby rompe el silencio: "Soy un preso político"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Desde la SCI Phoenix, una nueva prisión estatal ubicada en Collegeville, Pensilvania, el actor Bill Cosby , quien fue condenado de 3 a 10 años de prisión por haber drogado y abusado sexualmente en 2004 de una exempleada de la Universidad Temple de Filadelfia , decidió romper el silencio a través de un desconcertante comunicado.

En el escrito, Cosby, de 81 años, se define como "un preso político como Nelson Mandela", y subraya que no siente "ningún remordimiento" por las acciones de su pasado.

"Mis creencias políticas y mis acciones para humanizar todas las razas, los géneros y las religiones, me han traído a este lugar rodeado de cercas con alambres de púas y a una habitación de hierro y acero", remarca Cosby en el comunicado que decidió enviar a la prensa, donde también se compara con Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr, entre otras figuras.





Asimismo, el comediante revela que se encuentra de buen ánimo: "Me levanto como un preso político y sonrío. ¡La verdad es fuerte!", proclama. Por otro lado, su vocero, Andrew Wyatt, brindó una entrevista para la cadena NBC10 en la que contó detalles de la vida de Cosby tras las rejas. "Se ve realmente increíble. Ha bajado de peso", dijo la mano derecha del actor, también cometiendo una infidencia.



Según Wyatt, Camille Cosby, esposa de la exestrella televisiva, no lo visitó desde que fue condenado. "Él no quiere que lo visite", aclaró.

Cosby fue condenado el 25 septiembre por la denuncia de Andrea Constand, pero más de 35 mujeres alzaron sus voces para contar que ellas también fueron drogadas con Quaaludes, y violadas por el actor. Empleadas domésticas, modelos y periodistas brindaron testimonios sobre cómo sufrieron durante años los traumas de dichos abusos, y todas ellas recibieron asistencia legal pro bono de la abogada feminista Gloria Allred.