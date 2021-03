Carballo a Yanina Latorre: "Vienen acá a romper las pelotas con fiestas clandestinas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Los uruguayos viven a costa nuestra, no tienen farándula. Viven pendientes de nosotros", dijo la semana pasada Yanina Latorre tras molestarse por los comentarios de Luis Alberto Carballo y Gustavo Insúa sobre Mónica Gonzaga y el conflicto por la fiesta clandestina que su hijo organizó en Punta del Este.



"Nadie reconoció a Mónica Gonzaga. ¿Quién es? La que laburaba con Porcel, y ahí fueron a Google y se dieron cuenta", aseguró Carballo. "La gran noticia de la semana fue que estaba viva", agregó Insúa.

Luego de las críticas que Latorre recibió en redes sociales por sus comentarios, la panelista aclaró que sus dichos estaban destinados al equipo de Algo Contigo. "Lo dije refiriéndome a los periodistas que le dijeron 'mamada' a Mónica", escribió en Twitter.



En la emisión del lunes de Los Ángeles de La Mañana mostraron un video con los comentarios de Carballo en Algo Contigo tras enterarse de los comentarios de Latorre. "Esto le rinde a Yanina, y seguro va a tener más seguidores", dijo. "Nos ocupamos de ustedes porque vienen acá a romper las pelotas haciendo fiestas clandestinas cuando hay gente que se está muriendo todos los días de este flagelo que nos está jodiendo a todos. Vamos, Yanina, no jodamos. No todos podemos llevar a mamá a vacunar a Miami", aseguró.

"Nos encargamos de ustedes porque vienen a Punta del Este y hacen cagadas. ¿Está mal? Es lo que hacen ustedes", comenta. "No pensemos que Yanina Latorre representa a los argentinos", finalizó.

Tras escuchar el audio, Latorre comentó que en su programa también están criticando al hijo de Gonzaga por sus actos. "Solamente critiqué lo de ustedes, que no pueden tratar a una mujer grande de borracha y de que no la conoce nadie, cuando se sabe que ustedes viven de nuestra farándula y no por lo argentinos que vienen a Punta del Este. Ustedes me conocen a mí y yo no los conozco a ustedes", asegura.

"Los argentinos que vamos a Punta del Este dejamos mucha guita allá. Punta del Este vive de la guita que dejamos nosotros. Si querés no vamos más, pero no sé de qué van a vivir", apuntó. "Y no es contra Uruguay, es contra el barbudo", dijo en referencia a Luis Alberto Carballo.

Un rato más tarde, Carballo le envió un mensaje a la Mariana Brey, panelista de Los Ángeles de la Mañana, para aclarar la situación. "Yo no tengo mucho más para decir. Fue un poco agresiva en los comentarios, por decirnos 'bobos' y como que vivíamos de la farándula de ustedes; y puede ser que así sea", explicó. "Se agarran de un chiste y no está bueno. Lo que dije de las fiestas es así. Es indefendible. Este muchacho (el hijo de Mónica Gonzaga) viene a hacer lo que no se puede", comentó.

"No quiero frivolizar un tema como la pandemia y las fiestas clandestinas, pero no sé si me gustaría discutir con ustedes, pero este es un tema medio delicado", finalizó.