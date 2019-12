El cantautor español Patxi Andión falleció a los 72 años en un accidente de tránsito

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El cantautor y actor español Patxi Andión falleció esta mañana luego de un siniestro de tránsito. El accidente sucedió en el kilómetro 59 de la carretera A-15, en la provincia española de Soria, luego de que el automóvil que conducía se saliera de la vía y provocara un accidente fatal.

El músico, que tenía 72 años, había publicado en 2018 su último disco, La hora lobicán, en el que celebraba 50 años en la música. Tras la publicación, Andión se embarcó en una gira de presentación que siguió hasta las últimas semanas de su vida.

Francisco José "Patxi" Andión nació en Madrid el 6 de octubre de 1947, aunque sus orígenes eran vascos porque allí transcurrió su infancia. A finales de los años sesenta comenzó su carrera musical al tiempo que colaboraba en organizaciones antifranquistas, lo que lo obligó a exiliarse en París.

En 1969 publicó Retratos, su primer disco, que incluía los éxitos "Rogelio" y "Canción bella". Luego, en 1971, le siguió Once canciones entre paréntesis, uno de sus trabajos más celebrados. Los comienzos de los setenta fueron sus años de mayor éxito musical, instalado en la canción de autor, con esa voz recia como elemento distintivo. Uno de los mayores éxitos de su carrera fue "Una, dos y tres".

Además de la música, Andión se dedicó a la actuación. En 1975 inició su carrera actoral con la película El libro del buen amor, dirigida por Tomás Aznar. A partir de ese momento, su carrera empezó a centrarse más en el cine que en la música, y el español participó en numerosas películas y series de televisión, como Página de sucesos y Brigada central. También interpretó a Che Guevara en el musical Evita.

Tras varios años sin publicar canciones, en 1998 volvió a la escena con Nunca, Nadie un disco donde retomaba el estilo que lo hizo popular. Luego despareció de nuevo hasta 2010, año en que lanzó Porvenir, el álbum con el que finalmente regresó al universo de la canción.

En mayo de 2015, Andión visitó Montevideo para presentarse en la Sala Zitarrosa. En ese momento, el músico habló con El País para repasar algunas etapas de su carrera. Al ser consultado sobre la vigencia de sus canciones, el español dijo: "Pienso poco en mí porque soy un tipo vulgar. No me intereso mucho como persona, será porque me conozco bien y conozco todas mis artimañas. Pero supongo que seguirán vigentes porque existe la certeza de que lo que había que hacer no se ha terminado. Que hay que seguir porque muchas cosas se han quedado en el camino y no son capaces de ponerse en pie".



Sobre el final de la entrevista, fue consultado sobre si le seguía divirtiendo cantar sus clásicos. "Yo me la paso bien. No es que me divierta, pero cuando te sientes apreciado, querido y admirado, es una gozada", concluyó.