Cantante uruguaya Camy G denuncia acoso sexual de un productor en México

Pero por estos días es noticia debido a una dura denuncia que formuló contra el productor mexicano Mauricio Alatorre, uno de sus jefes en el canal Multimedios, donde se desempeñó por tres temporadas.

Camila García o Camy G es una cantante y conductora uruguaya que está radicada en México desde hace unos cinco años. Ha tenido múltiples actuaciones en boliches y teatros y experiencia en TV.

“Un día estaba en el aeropuerto aquí en Ciudad de México y me llegó una llamada de uno de mis jefes, Mauricio Alatorre, diciéndome que tenía un programa nuevo de televisión, el cual le encantaría que yo fuera la conductora (…) Y luego me pregunta qué estaría dispuesta a hacer a cambio de ser la conductora de su programa. Yo le dije que pues ser profesional como siempre, y él me dijo ‘Pero, ¿estarías dispuesta a irte conmigo? ¿Qué más harías?‘”, denunció la uruguaya a través de un video que compartió en sus redes sociales.





El acoso del productor habría continudado, lo que hizo que Camy G dejara Multimedios TV el año pasado. La uruguaya reveló que ha optado por contar lo sucedido debido a las denuncias en Argentina de situaciones similiares.

"Me estoy sumando a la causa de mis hermanas argentinas de #Miracomonosponemos... Me estoy sumando a no tener miedo", dice la uruguaya con la voz quebrada.

Luego de la negativa al productor, las cosas para Camy G comenzaron a ponerse más difíciles en la interna del canal.

“Luego de que pasa todo esto yo me voy del programa porque mi salud estaba peligrando, estaba en un programa sumamente machista que va en contra de mis valores (…) Me quise ir a otro programa y crecer pero, como ya había dicho que no al ‘macho alfa’ del canal, me dijeron que no servía en ese programa, que no estaba dando el rating, y que si quería podía volver al programa misógino en el que yo estaba. Y la verdad es que renuncié. Yo me fui", dijo en el video.

Horas después de la denuncia, el acusado Mauricio Alatorre publicó apenas un emoji en su cuenta de Twitter con gesto de carcajada.

La denuncia fue recogida por varios medios mexicanos. Camy G se desempeña tambien como modelo y en redes acumula casi 300.000 seguidores.