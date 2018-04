El reclamo de plagio de una cantante puertoriqueña a Majo

Majo y la del 13, cantante de plena y pareja de Fabián "Lolo" Estoyanoff está en medio de una polémica internacional que involucra a la artista puertoriqueña Melina de León. El motivo: el tema Dicen que soy mala, de autoría de De León, fue grabado por la uruguaya y la artista centroamericana hizo su reclamo.

"No me molesta que canten mis canciones porque me están ayudando. Pero me ayudas si dices que es mía. Mis planes son salir para allá (Uruguay) para que vean quién es la que canta", desafíó Melina De León.

En diálogo con un programa de TV puertoriqueño, Majo reconoció la grabación del tema pero negó las acusaciones. "Nunca dije que la canción fuera mía". A la hora de grabar el videoclip, la uruguaya también eligió una estética similar al material original, incluso con rodaje en un estacionamiento y el uso de bandanas.

"Están de moda y siempre las usé", se defendió Majo ante el empleo de ese accesorio. El video de Majo se publicó en diciembre pasado, mientras que el de Melina de León data de julio de 2017.