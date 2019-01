La cantante Dakillah acusó al campeón del "Bailando" de violencia; él respondió

La cantante argentina Dakillah, una de las caras jóvenes de la tendencia urbana que, como en el mundo, también se ha instalado en la región, acusó en las últimas horas al influencer Julián Serrano, flamante ganador de Bailando por un sueño, de haber sido violento con ella.

A través de un video que circuló en las redes sociales, la chica contó que en una fiesta que ocurrió hace unos dos meses, Serrano la quiso "chamullar" incluso en presencia de su novia, y le realizó comentarios fuera de lugar. Luego le pidió insistentemente sus redes sociales, y ante sus respuestas negativas, le tiró encima un trago.

Dakillah aseguró que después de la discusión, Serrano le quiso pegar "en pleno escenario, adelante de todos", donde también la empujó.

Este video fue hecho después de un tuit que causó polémica, en el que Dakillah denunciaba que Serrano había querido pegarle. En Twitter, después de eso, hizo una seguidilla de publicaciones defendiéndose de algunas críticas, y apuntó: "Es que si a mí no me creen ahora, me creerán cuando el flaco cague a palos a una mina. Yo no vengo a buscar aprobación, fama, ni nada, yo lo cuento para que si vos estas en una fiesta y lo ves, tengas cuidado. Me animo yo para que no te pase a vos también, nada más. El resto que vean".

Cuando te queres hacer el bueno caballero y a mi me quisiste pegar en una fiesta pq estabas borracho https://t.co/6CGTdMThMF — Dak1llah (@moreejabulij) 2 de enero de 2019

Después La versión de Julián Serrano

El tema se expandió en redes sociales, misma vía que utilizó Julián Serrano para dar su versión de los hechos. Primero publicó un texto, y luego un video, y avisó que llevará el tema a la Justicia.

Para aclarar las cosas pic.twitter.com/B0bgPdWCMK — Julián Serrano 🍓 (@JulianSerrano01) 3 de enero de 2019

A su vez, la novia de Serrano, la actriz Malena Narvay, y la también influencer Sofi Morandi, campeona del Bailando junto con el joven, dieron sus versiones de los hechos. Ambas estuvieron presentes en la fiesta donde ocurrió la situación, y las dos aseguran no haber visto a Serrano en una actitud violenta contra Dakillah.

Las denuncias cruzadas han desatado toda una batalla de fanáticos en las redes sociales, y de opiniones enfrentadas.