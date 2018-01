Candelaria Tinelli: robo y escándalo con una pizzería de Manantiales 

"Aprovecho este medio, para decirle a la gente de Uruguay, o a los que vienen a veranear a Punta del este, que NO vayan al restaurante 'No me olvides' en Manantiales. Ademas del mal trato característico del lugar, me robaron la cartera la misma gente de ahí. Lamentable", disparó el martes Candelaria Tinelli desde su cuenta de Twitter, y desató una de las polémicas del verano.

El robo ocurrió entre las 2 y 3 de la mañana del martes, cuando la hija de Marcelo Tinelli cenaba con sus amigos en una de las mesas ubicadas en la vía pública. Según revelaron testigos del hecho, el restorán está ubicado en una zona muy transitada de Manantiales, aunque a esa hora había poca gente. En el momento de pagar, Candelaria se dio cuenta que no tenía la cartera.

El propio Marcelo Tinelli señaló que sólo estaban los mozos del restorán en el momento de la desaparición de la cartera. Y agregó que exigían una mejor propina a su hija y sus amigos.

Cercano al mediodía, la morocha escribió el tuit contra la pizzería y dividió las aguas entre sus seguidores de Twitter. Algunos defendieron a Cande, mientras que otros usuarios destacaban la honestidad de los trabajadores del restorán.

Al rato, el propietario del local gastronómico, Nicolás Palacios, mantuvo una charla con la influencer y aclaró la situación, al punto que Candelaria decidió no hacer la denuncia policial. De todos modos, le aconsejaron que la hiciera, sobre todo si la joven tenía documentos; debe radicar la denuncia para salir del país.

Posteriormente, la flamante cantante retuitteó un mensaje de Palacios en son de paz y amor para dar por finalizada la polémica, aunque con un toque de ironía.

Repasá los mensajes: