Candelaria Tinelli debutó con un accidentado show

"Quiero hablar de lo que pasó ayer en el Lolla porque se dijeron muchas cosas", comenzó Candelaria Tinelli en su descargo, realizado vía Instagram Live tras el cierre del Lollapalooza , donde debutó como cantante ayer. En su presentación, en la que se proponía repasar su primer álbum, Yo, que se lanzó dos días antes del show, tuvo que afrontar varios desperfectos técnicos que hicieron difícil la performance y despertaron los comentarios en las redes sociales. Las versiones sobre lo ocurrido en el espectáculo circularon como pólvora encendida y, por eso, la joven hija de Marcelo Tinelli decidió contar su verdad en diálogo con sus seguidores. "Teníamos dos computadoras, una de back up, y las dos colapsaron por el calor. Hicieron un cortocircuito", explicó.

"Yo sentí una conexión increíble con la gente. Lo volvería a hacer ya mismo", dijo y anticipó su próxima fecha: el 6 de julio se presentará en La Trastienda. "Me quedé re manija porque salió bastante para el ort... y quiero hacer el show tal como lo ensayamos, sin problemas técnicos", agregó.

"Me quería morir la verdad pero fue... 'Bueno, estoy en el Lollapalooza, voy a disfrutar de esto como sea. A menos que me saquen con una metralleta no me voy de acá'", insistió, y señaló que los problemas técnicos fueron una constante en varios shows del festival: "Lenny Kravitz se enojó con el sonido y tiró el micrófono y se fue. Yo me quedé, no es que me quiera comparar, pero me quedé por la buena onda que sentí de la gente".



Ante los comentarios de sus seguidores que la animaban a superar el mal trago, dijo: "No soy Luis Miguel, soy Lelé. Era mi primer show, mi primer disco. No soy una profesional. Son cosas que me superan, pero bueno le pusimos onda".



"Soy muy obsesiva, habíamos ensayado mucho, salía perfecto todo. Trabajé mucho, trabajé con psicólogo, psiquiatra para estar bien en el escenario. Pero bueno, son cosas que pasan. Yo estoy muy contenta por haber presentado el disco", concluyó.