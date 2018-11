Candelaria Tinelli reveló cuánto sufrió en su lucha contra la anorexia

Candelaria Tinelli utilizó su cuenta de Instagram para concientizar sobre los peligros de la bulimia y la anorexia, y decidió transmitir su mensaje revelando una dura etapa de su vida en la que fue víctima de esos trastornos alimentarios. La hija de Marcelo Tinelli subió una foto de su pasado, y contó que a lo largo de varios años sufrió esos cuadros que tuvieron serias consecuencias no solo sobre su cuerpo y mente, sino también en su familia y seres queridos.

En el posteo, Candelaria expresó que su confesión tiene que ver con que sus

seguidoras abran los ojos y no se dejen llevar por cuerpos irreales que suelen verse Instagram. En su texto, la diseñadora y cantante dijo: "Anorexia y bulimia desde los 15 hasta los 27. Pesando 10 kilos menos que hoy. Cinco años sin menstruar. Caída extrema de pelo. Depresión y mal humor. No poder disfrutar NADA. Encerrarme sola. No ver gente. Todo esto y muchas cosas más, que realmente me arrepiento de que hayan existido. Perdí tantos momentos hermosos por esta enfermedad de mierd* que tomó mi vida por completo, que me pido disculpas a mí misma y a las personas que me rodean, que bien saben los malos momentos que les hice vivir".

Candelaria, que el martes cumple 28 años, le agradeció a las personas que la acompañaron y la ayudaron a salir adelante, y destacó sobre todo el rol de su padre: "Les agradezco el amor y la paciencia, especialmente a mi papá".

En el último tramo de su texto, se dirigió concretamente a su público, y escribió: "Todas somos hermosas. Con unos kilos de más, de menos. La vida es así, un día más flaco otro no. Pero no a estos extremos enfermizos que pueden terminar mal, al PEDO absolutamente. El cuerpo me pasa factura. Así que sean inteligentes y no caigan en esto, y si les pasa por favor pidan ayuda. ¡Yo estoy para ustedes! Ojalá sirva esta publicación. Los amo".