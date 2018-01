Candelaria Tinelli comparte foto sexy y confiesa: "Hoy soy feliz con el cuerpo que me tocó" 

Candelaria Tinelli usó la red social Instagram y su malla mas cavada para dar un sentido mensaje sobre el ideal de belleza y la delgadez.

"Solía preocuparme extremadamente por como me veía físicamente, por sentir que tenía que ser muy delgada para pertenecer y estar acorde a esta sociedad. La verdad que hoy no me importa ni un poco tener kilos de mas o de menos, soy feliz con el cuerpo que me toco, y sepan que hoy en día todo es válido, y todos los cuerpos son hermosos. Aceptarse a uno mismo es lo mas lindo que hay", escribió junto a una imagen en la que posa de espalda, una toma con gran vista de sus curvas.

Luego de que comenzara a tatuar su cuerpo y que ella compartiera cada cambio en las redes sociales, Candelaria Tinelli se convirtió en una "it girl", "una chica de la que todos hablan" y mayormente con críticas.

Si bien no se tiene registro de una imagen de ella en la que no luciese delgada, al parecer ha sentido la presión para un cuerpo perfecto.

Para este posteo reflexivo, Candelaria optó por prohibir los comentarios sobre la foto y evitar así alguna venenosa intervención de sus críticos.