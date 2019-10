Candelaria Tinelli cambió su alimentación y muestra los cambios en su cuerpo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El posteo está compuesto por una foto que muestra a la segunda hija de Marcelo Tinelli en ropa interior y mirándose al espejo, con este mensaje: "Merecía ser subida. Me estoy rompiendo el alma para tener un poco de masa muscular y estar sana". Y agregó entre paréntesis: "Igual cómo amo el vino lpm".

La imagen, en apenas un rato, alcanzó más de 90 mil likes y elogios por sus avances. Vale recordar que Candelaria no tuvo pudor en confesar a sus casi cuatro millones de seguidores en Instagram que fue "muy acomplejada" y que sufrió "trastornos alimenticios".

Entrevistada por DiarioShow, de Buenos Aires, la artista habló de la dieta vegana que lleva adelante y que transformó su anatomía, aunque evitó evangelizar sobre el asunto. "No me quiero poner pesada, porque acá en la Argentina va un vegano y te revolean algo en la cabeza", dijo. "La verdad que no voy desde ese lado. Voy por el de pensar en todos para intentar reducir el consumo de carne que se que es muy difícil en nuestro país porque somos muy consumidores de carne". También, aseguró que se siente "muy feliz" con el veganismo. "Me encantaría poder llevarle eso a la gente y contarle desde mi lugar que se puede, que no es difícil y que hay un montón de opciones".