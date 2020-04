Candelaria Tinelli alertó a seguidores por su aspecto físico a raíz de la cuarentena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Candelaria Tinelli tiene claro que la cuarentena obligatoria que dispuso el presidente argentino, Alberto Fernández, es necesaria. Pero también tiene claro que, una vez que se levante esa medida provocada por la pandema, lo primero que hará será recurrir a su team de belleza, que incluye al encargado de rellenarle los labios hasta la creadora de sus pestañas postizas.

Por el momento, Cande alertó a sus más de cuatro millones de seguidores de Instagram que, sin sus asesores de belleza, se siente "un cuco". De hecho, solo accedió a mostrarse con dos filtros que "maquillaban" su rostro y le agregaban una boca pulposa.

"No quiero mostrarles lo que soy debajo de este filtro hermoso que tiene pestañas y labial y la piel perfecta. Soy un cuco, doy miedo. No sé ustedes, yo necesito urgente ir a Duilio (por su cirujano, el doctor Cortella, que se especializa en inyecciones de colágeno en los labios) a Mai (dedicada a las extensiones de pestañas), a Braverman (el dentista de todo el clan Tinelli), realmente es preocupante. Pero bueno, hay que dejar descansar el cuerpo", indicó la segunda hija de Marcelo Tinelli.

Para finalizar la cantante e influencer bromeó con su imagen natural "pianta seguidores". "No me quiero ni mover para que no se corra el filtro, porque si se corre...no, no, automáticamente me dejan de seguir todos, chau, ni en remojo", sostuvo alarmada sin perder su cuota de humor.