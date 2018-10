Candelaria Tinelli: "Fui muy acomplejada, tuve trastornos alimenticios"

Candelaria Tinelli , la hija del conductor Marcelo Tinelli , y quien en los últimos años ha sabido sobresalir en el mundo del espectáculo por sus dotes artísticos, respondió algunas preguntas vía Instagram a sus más de tres millones de seguidores y sorprendió con su sinceridad.

"Me gusta esa pregunta", contestó, ante la inquietud de un fan que le consultaba si tiene algún tipo de complejo. "Fui muy acomplejada de pendeja ( sic). Trastornos alimenticios, mambos. Aprendí que la vida es muy hermosa y que no vale la pena angustiarse por giladas. Hay que disfrutar mucho. La vida es actitud", respondió Candelaria. "No pierdan el tiempo, el cuerpo es lo de menos", enfatizó.

En otra de las preguntas, la joven de 27 años quiso concientizar a sus followers sobre que los extremos siempre son malos. "¿Cuáles son las medidas que se supone que tiene que tener una chica, y dónde se miden?", fue la polémica pregunta que le llegó a Candelaria a través de la red social. Su primer instinto fue responder con signos de pregunta y de exclamación, en un intento por demostrar su desagrado ante la insólita consulta. Luego, prosiguió: "Creo que los extremos no son buenos por un tema de salud. Pero cada uno es dueño de su cuerpo. No hay unas supuestas medidas hoy en día. Somos libres de ser como más nos pinte, y nos haga feliz".

Más tarde se refirió a la cantidad de tatuajes que lleva en el cuerpo. "Siempre respondo lo mismo a esta pregunta: soy un solo tatuaje", dijo. Pocas semanas atrás, Candelaria lanzó su primera canción como cantautora con un videoclip donde se la ve maquillada de pies a cabeza, ocultando así todos sus tatuajes. "¿Qué sentiste al verte sin los tatuajes?", indagaron en el público. "De todo. Me sentí muy rara, incómoda... definitivamente amo mi cuerpo tatuado", dijo