Cande Tinelli, muy sensual con un topless en blanco y negro

Candelaria Tinelli posteó una imagen a Instagram desde su vestidor con la que logró levantar la temperatura al posar en topless. A diferencia de lo que sucedió hace unas semanas, cuando se retrató con su anatomía al desnudo, lookeada como una conejita, está vez no recurrió a emojis para evitar la censura de Instagram.

En esta oportunidad, la cantante, que es recurrente a publicar imágenes desde ese lugar de la casa, demostró tenerlo más ordenado que a comienzos de agosto, cuando la hija de Marcelo Hugo no dudó en definir ese espacio como un "caos".

Pero la cantante no sólo se muestra desnuda o en ropa interior. Candelaria es una it girl y, como tal, impone tendencia con los modelos de su marca Madness que publica en su cuenta de Instagram, que ya se acerca a los cuatro millones de seguidores. Por lo pronto, hace unas semanas subió una foto en donde se la puede ver con un look blanco y negro lista para salir a bailar. "A perrear se ha dicho", escribió en ese momento.