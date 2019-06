Cande Tinelli, hecha un fuego en Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Candelaria Tinelli se presentó este fin de semana en Montevideo, dos meses después de haber presentado su disco, en el festival de Lollapalooza de Buenos Aires en el que tuvo un accidentado paso.

Ahora, la segunda hija de Marcelo Tinelli, está girando por distintos escenarios con su show. Montevideo se convirtió el sábado en su primer destino internacional y Kibón se llenó de fans que aplaudieron sus canciones y se deslumbraron con su look: muchos brillos, transparencias y un pantalón que dejaba al descubierto su trasero.

"Lelé" estuvo acompañada por Kahle, influencer y una de las maquilladoras más reconocidas en Argentina. También dijo presente su hermana mayor, Micaela, que cruzó el charco para hacerle el aguante a la cantante del clan Tinelli.

"Creo que mi disco muestra mejor la verdadera Cande, el lado más íntimo. Obviamente la idea es mostrar eso, no la imagen que capaz todos ven en las redes o se ve en las notas. Me pareció interesante a través de la música expresar mi lado más real, porque soy una persona muy sensible que tiene un montón para contar y este me parece un buen lugar para hacerlo", confesó Cande sobre su música al portal argentno Teleshow.