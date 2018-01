Cande Tinelli debutó como cantante en Punta del Este ante 400 personas

Ya lo había hecho en Showmatch con un cover de "Love me like you do", de Ellie Goulding. Pero esta vez fue más especial: Candelaria decidió comenzar su carrera como cantante y fue la primera vez que se subió a un escenario. El lugar elegido fue la terraza del Ovo Beach de Punta del Este y tuvo un público de no menos de 400 personas.

Sus hermanos estuvieron dándole el apoyo durante las cuatro canciones que la hija de Marcelo eligió. Candelaria tiene previstas por lo menos dos fechas más en Punta del Este.