La canción de Kanye West que hizo llorar a Kim Kardashian

Los últimos meses han sido complicados para Kanye West, que enfrentó algunas crisis personales que le causaron problemas de salud, y que dio algunas declaraciones polémicas sobre la esclavitud, que lo convirtieron en el centro de las críticas de las redes sociales.

Para recuperarse de esos golpes, el artista lanzó la semana pasada un nuevo disco, ye, y hoy llegaría a todas las plataformas digitales otro, en sociedad con Kid Cudi (hasta el momento de esta nota, no estaba en Spotify).

Sin embargo, una canción de ye le trajo más líos a West, nada menos que con su pareja, la mediática Kim Kardashian. Así lo reveló la influyente morocha al sitio web Entertainment Tonight.

El problema entre ambos fue por unos versos de "Wouldn't Leave", que dicen: “Dije: ‘La esclavitud es una elección'. Dijeron: ‘¿Cómo?’. Imagínate si me agarran en un día salvaje. Ahora estoy en 50 blogs recibiendo 50 llamadas. Mi esposa llama, gritando, dice que vamos a perderlo todo. Tuve que calmarla porque no podía respirar. Le dije que podía dejarme ahora, pero ella no se iría”.

"¿Si lloré por eso? ¿Si peleé por eso? Claro", admitió Kardashian esta semana, en un evento de moda en Nueva York. "Esas no son cosas que ponemos en las redes sociales. No voy a empezar a tuitear cuáles son mis pensamientos, pero tenemos esos momentos y esa fue la única canción que él no me mostró hasta el último minuto, así que la escuché y significó mucho para mí", explicó sobre la discusión que tuvo con West.

"Realmente me gustó la canción. Pero sí, tenemos diferentes puntos de vista a veces. Pero es mi marido, ¿sabes?", comentó y agregó sobre el polémico músico: "Él puede decir cosas que pueden ser malinterpretadas, y las personas no ven el contexto detrás, pero siempre conozco su corazón, así que estoy agradecida de que [el disco] haya sido bien recibido".



Esta es la canción de la polémica: