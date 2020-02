Cammarota cuenta cómo será la versión 2020 de "Justicia infinita", con plantel diverso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ayer se concretó la esperada vuelta de Justicia infinita al dial, con el debut del programa en Urbana FM, a las 12.00. Tras dos meses fuera del aire luego de la despedida de Océano FM, el clásico conducido por Gonzalo Cammarota y María Noel Marrone retomó con su conocida impronta, en la que hubo charlas personales, temas de actualidad y humor.

"La radio es más una cosa de acompañamiento, del día a día, y las primeras veces a veces son como algo excepcional, de presentación. Antes me gustaba ese tipo de cosas; ahora no me gusta más, me gusta más el programa 20, 25", comentó unas horas después del regreso, Cammarota a El País. "Al principio estás pendiente de todo alrededor, y eso conspira muchas veces contra el disfrute, entonces eso hace que los primeros programas no sean especialmente disfrutables. Y para mí, hacer radio es un disfrute".

Por esa primera sensación, contó, es que no prepara "algo especial" para un estreno como el de ayer. De cualquier manera, y sobre la nueva sede en la que le toca hacer radio, dijo que fue "superlindo todo lo que tiene alrededor el nacimiento de una nueva radio, porque Urbana de alguna manera está renaciendo". Eso es algo que viene transitando desde el año pasado, desde que empezó con este proceso, por lo que el espacio físico ya lo siente propio, incluso por los vínculos que tiene allí. "Yo ya siento ese lugar casi como mi casa, porque los vínculos que tengo con mucha gente ahí adentro, son de décadas. Me siento como si estuviera ahí toda la vida".

"Evidentemente el cambio lo necesitaba, porque estoy muy a gusto de estar ahí. Estás como con zapatos nuevos, pero tiene que ver con el ciclo nuevo", agregó con entusiasmo sobre esta nueva etapa.

cambios para 2020 Nuevas propuestas

La principal novedad en este ciclo de Justicia infinita será la inclusión de una quincena de invitados, que se irán turnando (irán alrededor de tres por día), para comentar con el equipo base algunos temas de actualidad e interés. En ese staff estarán el intendente de Montevideo, Christian Di Candia, el diputado blanco Gastón Cossia; el economista y docente Gonzalo Baroni, designado director nacional de Educación; la periodista y coordinadora del programa Nada Crece a la Sombra, Denisse Legrand; y Gastón Atchugarry, "un batllista" (hijo de Alejandro Atchugarry) a decir del propio Cammarota.

Faltaron algunos, pero si algo es seguro es que para la temporada 2020 hay tremendo equipo!

Desde el lunes a las 12hs en vivo por @urbana925 pic.twitter.com/HLQEMkmQR5 — Justicia Infinita (@JusticiaRadio) January 31, 2020

La lista, de momento, incluye a Julián Kanarek, Elisa Lieber, Milton Romani, Fernanda Souza, Tamara Samudio, Michael Etulain, Rafael Atijas, Daniel "Turco" Márquez y Victoria Pasquet.

"A partir de mañana (por hoy) vamos a tener un espacio de noticias con invitados; vamos a estar hablando cosas de actualidad, de interés, y en eso vamos a tener este plantel de 15 personas, más o menos", explicó Cammarota. "Buscamos que representara lo más posible, que fuera diverso; hay una fuerte presencia femenina, hay gente atravesada por diferentes ideologías, historias y profesiones. La idea es que podamos intercambiar con gente diferente; ese es el espíritu", añadió.

El conductor explicó que la inquietud de sumar una suerte de panel tan diverso, siempre interesó, pero por cuestiones de logística no se había podido concretar antes. "Todo el equipo está muy enganchado con la realidad, nos interesa hablar de eso, y sin dudas con participaciones de otros, eso se va enriqueciendo", apuntó.

Este espacio tendrá un lugar importante en el programa, y proyectan que haya espacios nuevos o transformados respecto a lo que ya había. Algunos están encaminados —Ignacio Alcuri tendrá nueva sección, hay otra con Bernardo Borkenztain "en las gateras"— y otros todavía están en el lugar de la intención, como algunas partes más humorísticas.

el otro estreno La llegada de "Migues News"

Además de Justicia, Cammarota estrenó ayer Migues News, noticiero diario en clave de humor de la mano de su personaje Julio César Migues, que se ubica entre Otro elefante y Justicia infinita, y es una especie de mix de los dos planteles. Esta novedad, más allá de que le genera otra exigencia a la hora de la planificación y el encare del personaje, le permite volver a compartir aire con Salvador Banchero.

"Me encanta. Con Salva juego de memoria, y creo que esto nos permite tener cada uno sus espacios de interés, de gustos más personales para llevar adelante un programa; que en realidad nunca fue un problema entre nosotros. Ahora está cada uno con su mundillo, y aparte con este espacio superlúdico, que de eso me di cuenta ya en noviembre, en El Espectador: era como una fiesta, porque nos divertíamos con todos. Era como La peluquería de Don Mateo", dijo al respecto.