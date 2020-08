Camilo Fernández negó acusación de "Varones Carnaval": "Estoy hecho pedazos; no fue así"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La cuenta "Varones Carnaval" que recopila más de 100 denuncias de acoso y abuso sexual contra integrantes o grupos de la festividad popular está sacudiendo el ambiente e incluso las acusaciones serán investigadas por la Fiscalía.

Uno de los señalados, el exintegrante de la murga Cayó la cabra Camilo Fernández, se refirió a las acusaciones.

"Estoy pirando... Apareció una cuenta de Instagram que centraliza denuncias de acoso y abuso en Carnaval. En una de esas me veo implicado y obviamente estoy hecho pedazos por dentro. Además, no es así... y nada... Decir que la persona que escribió eso, si se quiere comunicar conmigo estoy más que abierto o mismo la cuenta, si quiere hablar conmigo, estoy abierto a generar un diálogo si suma", dijo Fernández en el comienzo de La mesa de los galanes (Del Sol FM), programa que integra.

La denuncia sobre Fernández relata un episodio de cuando la denunciante tenía 16 años. Según su relato, ella era admiradora de Fernández y una noche, luego de una actuación en el Velódromo, el murguista le habría dicho de verse detrás del escenario. "Me dijo que no parecía tan chica y me empezó a dar besos. Yo estaba muy nerviosa y no me sentía nada cómoda. Él quiso tocarme por debajo de la pollera. Le pedí para parar y me insistió. Le saqué la mano y se enojó conmigo. Me dijo que era una pendeja y después me bloqueó de fb (Facebook)".

"Varones Carnaval" se transformó por estas horas en trending topic de las redes sociales. Las denuncias de las mujeres apuntan de diversas figuras de primera línea en el carnaval de mayores y también en de "las promesas".



Si bien en la cuenta de Instagram las acusaciones son anónimas, ya están en el ámbito judicial debido a que este lunes el fiscal de Corte Jorge Díaz las derivó a la fiscal de turno de Delitos Sexuales Sylvia Lovesio, para que proceda según lo que estime pertinente, informó La Diaria y confirmó El País.



En tanto la fiscal Darviña Viera investiga uno de los casos denunciados vinculado al carnaval de las Promesas y parte del material será utilizado como insumo, confirmó a El País.



Camilo Fernández no fue el único de los acusados que se pronunció. El músico Gerardo "El Alemán" Dorado también emitió un comunicado a modo de respuesta a una denuncia de una joven a través de la cuenta "Varones Carnaval".

Según la denuncia de una admiradora, el músico insistía en tener un vínculo a pesar de que ella se negó por estar Dorado en pareja. "Me empezó a enviar fotos de su pene y cuando le comentaba que no era por ahí él me decía que si yo me hacía la delicada y era de "esas" entre otras cosas ordinarias que me hicieron sentir muy mal", se lee en la denuncia.

En el comunicado, el músico no reconoce los hechos pero emite unas disculpas. "Solo puedo pedir, desde la honestidad, disculpas. Si en cualquier momento de mi vida alguna mujer sintió incomodidad ante cualquier actitud de mi parte, asumo mi responsabilidad. Es imposible que pueda afirmar "nunca tuve una actitud machista". No lo voy a hacer, por mucha vergüenza que esta situación me dé", asegura.



"Estamos en un momento bisagra de nuestra cultura, donde caen en evidencia y revisión formas de accionar que en otro momento eran invisibles, incuestionables, inconscientes", añade.

"La necesidad de esclarecer me llevan a reafirmar mi convicción de nunca haber forzado a nadie a llevar a cabo algo que no quisiera de forma consciente", agrega.

Hubo pronunciamientos oficiales, como el de la Asociación de Directores del Carnaval de las Promesas (Adicapro) que emitió un comunicado en el que alerta de que en caso de que las denuncias sean "infundadas", apoyarán acciones de difamación e injurias contra los responsables.