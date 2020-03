Camila Sodi, la actriz de la serie de Luis Miguel, anunció que tiene coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Camila Sodi, la actriz mexicana que saltó a la fama por su papel de Erika Camil en Luis Miguel: La serie (disponible en Netflix) anunció en sus redes sociales que tiene coronavirus. En un video publicado en sus historias de Instagram, confesó que tanto ella como su hija de 9 años se hicieron un estudio para detectar el COVID-19 y dieron positivo.



"Empecé a tener todos los síntomas, todos, todos, todos… y luego mi hija se sintió muy mal", contó Sodi al principio del video. "Le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre y salió positiva, lo cual significa que yo también estoy positiva. La única razón por la cual les estoy contando eso es que entre nosotros nos tenemos que cuidar y nos tenemos que dar 'tips'", agregó la mexicana, sobrina de Thalía.



"No todos tenemos síntomas iguales, algunos tienen fiebre, yo nunca subí de los 37,5 grados, dolores de panza, la panza revuelta con mucho gas, la boca seca... Si tienes 30 o menos y no tienes calentura fortísima y no sientes que no puedes respirar, por favor no vayas a hacerte la prueba y quédate en tu casa", explicó sobre sus síntomas.



Pese a su situación, Sodi aseguró que se siente con buen ánimo y mantiene una actitud positiva. “Es una locura lo que estamos viviendo, pero les quería contar, ser honesta. Estamos juntos en esto. Abramos la comunicación, contemos cómo nos sentimos y hagámonos sonreír.”