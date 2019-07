Camila Rajchman reveló la verdad sobre su "video íntimo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Camila Rajchman reveló el motivo de su posteo de redes sociales de este lunes al confesar que no había un video íntimo suyo circulando y que todo se trata de una campaña que llama a concientizar sobre el valor de la privacidad en tiempos de redes sociales.

Mides, INJU y la agencia de publicidad Pimod están detrás de la campaña, según lo dicho por Rajchman.

"El video íntimo del que hablé hace unos días nunca existió. Primero que nada les quiero agradecer a todos los que me acompañaron y pedirles disculpas a los que se preocuparon de más", asegura la comunicadora en un nuevo posteo de Instagram este martes.

Luego, la cantante e integrante de Desayunos informales asegura que "mucha gente" buscó el video en cuestión en las redes sociales y mostró gráficos sobre las búsquedas en Google y redes sociales con su nombre.

"Esto habla de que a veces creemos que la vida privada de los demás nos pertenece. Los invitamos a debatir, a pensar y sobre todo, a respetarnos más", cierra el spot.

El lunes, Cami Rajchman había subió un video en el que aseguraba que se estaban viralizando imágenes privadas suyas, lo que dejó a la expectativa a sus seguidores en cuanto nadie daba fe de haber visto el supuesto video.

Este martes, además, Rajchman justificó el protagonismo en la campaña, a pesar del "engaño".

"Quisiera pedirle perdón a todos aquellos que realmente se preocuparon por mí. Decidí sumarme a una campaña de Mides- INJU y Pimod; ellos fueron lo creadores de esta idea de alto impacto en la cual decidí participar sabiendo que corría ciertos riesgos. La causa me atrapó", escribió.

Luego habló de las repercusiones de la publicación. "Muchísima gente se abrió conmigo, muchísima gente me apoyó, mucha gente se dio cuenta que era parte de una campaña, pero otra tanta me insultó por “haberme filmado”, por confiar en quien le mandé el supuesto video, por ser “tan trola”, por “hacerme la linda”, entre otras cosas", confesó.

"Hoy, viendo las repercusiones del “video que no fue”, lo volvería a hacer. Me comprometí con la causa y me comprometo a seguir participando de acciones que formen conciencia de la gravedad de virilizar contenidos íntimos en las redes. Disculpen si tomamos una decisión extrema, estábamos buscando un cambio extremo", concluyó.