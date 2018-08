Cami Rajchman presenta su propia banda con los ex Rombai

"Estoy súper contenta", anunció Cami Rajchman esta mañana en Desayunos Informales. La movilera del programa aprovechó su espacio en el magazine para lanzar una noticia bomba: regresa a la música con su propia banda.

Eso no es todo. La vuelta de Cami a los escenarios será nada menos que junto a los ex productores y ex músicos de Rombai. La acompañarán los managers Enrique Quinteros y Catriel Sagardoy, y músicos como Brian García, Ramiro Caruso, entre otros. "Tengo terrible equipo. Sin ellos no lo haría nunca", elogió.

Los detalles se conocerán en breve. Cami confirmará el nombre de la banda en los próximos días, y está previsto que el miércoles dé a conocer el primer videoclip del flamante grupo. La cantante advirtió que busca llevar adelante un proyecto "sólido". No se trata de una canción circunstancial sino que está decidida a retomar la exigente rutina que suelen enfrentar estas bandas.

Cabe recordar que Camila fue la cara del suceso conocido como "cumbia cheta", al estar al frente de Rombai, la banda que encabezó el fenómeno junto a Márama. La cantante integró la dupla vocalista junto a Fer Vázquez desde diciembre de 2014 hasta marzo 2016, cuando se desvinculó del conjunto en medio de la polémica.