Cami Rajchman pide que no se comparta su "video íntimo"

Camila Rajchman tiene a todos sus seguidores desorientados luego de compartir un video donde asegura, con expresión afectada, que en las últimas horas "estuvo circulando" un video de su intimidad y solicita que no lo compartan.

"Les voy a pedir por favor que cuando les llegue, no lo miren, no lo reenvíen. Les voy a pedir a la persona que se los mandó que lo deje de mandar por respeto a mí, a mi familia, a mi trabajo. Por respeto a ustedes mismos, Porque también les puede pasar, a sus hijos, a sus familias. Seamos responsables del contenido que mandamos", dijo Rajchman a cámara.

La cantante y comunicadora de Desayunos informales recibió de inmediato el apoyo de sus fans, pero también muchas dudas en cuanto ninguno de sus seguidores ha dado fe de la existencia del supuesto video prohibido.

"Si quieren hacer una campaña viral, por lo menos contraten a alguien que actúe bien", escribió con una dureza una seguidora. "Eso del video de camila rajchman me parece medio falso" o "Gente, no se coman el verso! Es todo una campaña de concientización! No existe ese supuesto video!" fueron otros de los comentarios recibidos.

Por ahora, oficialmente, Rajchman no ha aclarado la situación.

También hay quienes piden directamente en video en los comentarios de la publicación de Rajchman en Instagram. Las condenas a esta actitud tampoco demoraron.

Camila Rajchman publicó un video pidiendo que dejen de compartir un video intimo de ella por respeto Y HAY TIPOS PIDIÉNDOLO EN LOS COMENTARIOS, la puta madre que enfermos están — lυαηα 💚 (@Lugarcia_4) 15 de julio de 2019