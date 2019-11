Camila Rajchman contó en una historia de Instagram cómo hizo para estar espléndida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La cantante uruguaya, Camila Rajchman se tomó un tiempo para contar en una historia de Instagram cómo hizo para mejorar su físico.

Todo surge a partir de la foto que compartió en sus redes sociales, donde se muestra en bikini junto a su pareja, Agustín Merli, inaugurando el verano.

"Hace un tiempito y sobre todo en los últimos días muchos de ustedes me escribieron para preguntarme cómo hice para bajar de peso, qué estaba haciendo, si era la comida, el deporte, si había dejado de comer carne, y como sé que es algo que les importa a todos y que a todos les da curiosidad, les voy a contar un poco cómo fueron estos últimos cinco o seis meses para mí", comenzó diciendo Rajchaman.

Luego de contar que no intenta ser una influencer fit, de comida saludable o deportista, Camila dijo que es "una persona que siempre tenía acá [señala su cabeza], la idea de querer adelgazar o el pensamiento de llegar al verano o de que quiero estar más flaca o verme mejor, o que no me puedo sacar fotos en bikini, que nadie me vea en bikini. Un poco como que ignoraba esos pensamientos, pero estaban presentes y a muchas de nosotras y nosotros, nos pasa. Nos pasa que nos da vergüenza o nos afectan las opiniones de los demás", dijo.

"También yo fui una de las que se hizo fotoshop muchas veces cuando subía fotos como por el qué dirán o para verme más linda", dijo Cami Rajchman

"También yo fui una de las que se hizo fotoshop muchas veces cuando subía fotos como por el qué dirán o para verme más linda, y eso también me hacía sentir un poco ajena a mí, porque soy de mostrarme por lo general muy natural y que las críticas o los comentarios, porque no siempre son críticas, simplemente los comentarios no me afecten, era como raro en mí darles cabida a eso", continuó.

"Empecé a hacer el ejercicio de qué era lo que a mí misma no me dejaba tan contenta de mí y me di cuenta que era el estar tan cansada, el no preocuparme, no dedicarme a mí. Entonces un día dije bueno, me lo pongo acá, este año voy a intentar cambiar mis hábitos, tanto de dormir como de comer, y también incorporar la gimnasia. Porque voy 10 días al gimnasio non stop y de repente por dos semanas desaparezco".

En mayo decidió comenzar a trabajar con un nutricionista/entrenador físico quien la educó en este cambio. "Porque yo seguía diciéndole: quiero adelagazar. Y él me dijo: 'no, tu consecuencia va a ser adelgazar, pero te vamos a cambiar el metabolismo. Sos muy jóven, no sos gorda'. Me dijo que estaba rellenita pero que no soy gorda y se te está lleno la grasa a lugares que no entendemos. Te vamos a cambiar el metabolismo para que esto no te pase más. Y yo tipo: dale, sí. Sacame seis kilos de arriba.

"Y él me dijo: no, no funciona así. Haceme caso y vas a ver que vas a estar mucho mejor. Ahí mi nutricionista habló con mi entrenadora y le hizo un plan para acompañar el plan alimenticio con mi entrenamiento. Ella entendió en seguida, me lo marcó y con ella entreno desde hace años, y el cambio es sumamente notorio porque más allá de si estaba más gordita o más flaca, el cambio está en la fuerza, la constancia, en el querer volver al gimnasio".

"De verdad, antes la típica, decía que todos los días me dolía algo así no entrenaba, y desde que la conozco a mi entrenadora quiero ir porque sé que ella va a estar atrás mío, que me va a estar haciendo un seguimiento, entonces me copa", agregó.

"Así, mi entrenadora se adaptó a mi entrenamiento y fue un proceso que empecé hace seis meses y me tiene muy feliz. Todo el mundo me dice que me ven espléndida, y aparte de sentirme más segura, porque cuando uno se siente más lindo se siente más seguro para afuera, me siento con una fuerza que no les estoy mintiendo, tengo una fuerza interna que me como el mundo. Pero me como el mundo en la buena, tengo ganas de proponer, tengo ganas de mostrarme, tengo más energía", agregó Rajchman.

"Todo esto que les digo, que se siente tan bien, vino acompañado de un adelgazamiento, pero en otras oportunidades me ha pasado que estaba más rellenita y que igual mucha gente me escribía para decirme Cami, qué bien se te ve, se te nota en la energía que transmitís. Porque es importante cómo se siente uno", dijo Rajchman

"Hay veces que nos dicen: che, estás más gordita o no sé qué, NO, oídos sordos. Si a uno no me molesta, entonces muzzarella, nadie pidió opinión. Ahora, si a uno le molesta, está bueno saber, encontrar un camino personalizado para que te ayude a sacar tu versión más brillantina como digo yo", dijo. Y le mandó un mensaje a sus haters.

"Y lo que mejor hace que nos veamos bien para afuera, es ser felices y no intentar derribar al de al lado, ¡y qué pasa si nos hacemos fotoshop flaco! Nos estabas mirando, estabas esperando para criticarme, dejame en paz que me haga lo que quiera, maldita sea, qué te importa!!!!"

"Igual les quiero decir que estoy muy contenta de que las últimas fotos no me toqué nada!", remató Rajchman.