Cameron Diaz confirmó que se retiró de la actuación

Hace unas semanas, en una entrevista que le brindó al medio inglés Metro, Selma Blair reveló que Cameron Diaz , su compañera en la comedia La cosa más dulce que protagonizaron en 2002 junto a Christina Applegate, no estaba dispuesta a hacer una secuela del film porque se había alejado de la actuación.



"El otro día comí con Cameron. Empezamos a hablar de esa película. Me encantaría hacer una secuela pero Cameron está retirada de la actuación. Está como en una actitud de ya no es lo mío. Ya no necesita hacer más películas. Ella tiene una gran vida, no sé realmente qué se necesitaría para traerla de nuevo al ruedo. Ella es feliz", contaba la actriz. Sin embargo, en ese momento Diaz no se pronunció al respecto y los dichos de Blair fueron tomados como especulaciones... hasta ahora. Cameron rompió el silencio y lo confirmó: ya no continuará con su carrera como actriz.

La noticia la dio en el marco de una charla con Entertainment Weekly que la reunió junto a Blair y Applegate para rememorar el rodaje de la comedia de Roger Kumble. En un momento de la conversación, Diaz contó que quiere ver a sus excompañeras más seguido. "Me encantaría. Estoy literalmente haciendo nada. En realidad estoy retirada, así que me gustaría verlas", manifestó la protagonista de films como ¿Quieres ser John Malkovich?, En sus zapatos y El descanso. En los últimos años, Cameron comenzó a cultivar un perfil más bajo, a escribir libros de bienestar muy exitosos (The Body Book y The Longevity Book) y a disfrutar de la vida con su esposo Benji Madden, con quien contrajo matrimonio en 2015.

"Hay una diferencia enorme entre maridos y novios. Mi marido es mi compañero en la vida, en todo lo que hago. Somos muy distintos pero compartimos los mismos valores, somos el uno para el otro, a las mujeres se nos ha tratado como objetos siempre, y de alguna manera Benji me mostró otro costado de las relaciones, me trata de igual a igual", expresaba Diaz en junio de 2017 respecto a la relación con su esposo .