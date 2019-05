Los cambios que prepara Tinelli

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para muchos, pese a que se encuentra celebrando sus 30 años, Marcelo Tinelli hace el mismo programa siempre. Una podrá estar de acuerdo o no con Showmatch y ese universo de estrellas y peleas mediáticas que presenta todas las semanas y le han sido redituables. Lo que no se puede negar es el conocimiento que tiene Tinelli de la televisión, sabiendo qué cambios hacer en el momento justo.

Si bien el programa de Tinelli empezó con buenos niveles de audiencia, de a poco la ilusión de ser lo más visto de la televisión se fue desinflando con los días. Y por más que intentó, no logró superar la audiencia de los canales rivales, que en definitiva es lo que se intenta hacer siempre.

Por eso, y sabiendo que Tinelli es de esos productores que saben qué hay que poner en pantalla para captar audiencia, el conductor de Showmatch decidió hacer algunos cambios en su programa. El más notorio es poner el Súper Bailando también los jueves, que estaba programado para emitirse solo lunes y martes. Y si bien este cambio tiene sus complicaciones (muchos de los participantes hacen temporada de teatro y no pueden estar en el programa), Tinelli ya le encontrará la manera para que no falte nadie a su show.

Además, al parecer Genios de la Argentina, ese segmento que se asemeja a La Voz, donde se busca talento de distintas partes del país, no ha tenido los niveles de audiencia deseados, y como donde manda el rating no mandan las intenciones, decidió modificarlo. Esto me lo contó mi amiga Irene que, sabemos, es de las que se mira todos los programas y conoce los chimentos más jugosos.

Otra de las novedades que me contó mi amiga es el regreso del humor al programa. Y fue el propio Tinelli el que anduvo ventilando estas novedades en sus redes sociales. “Vamos a hacer un nuevo especial de humor el lunes 27 de mayo, a pedido del público. Nos piden uno por semana”, escribió.

Claramente Tinelli no tiene intenciones de perder la pulseada del rating, y está dispuesto a modificar todo lo necesario su programa para no perder. Sin dudas, estos cambios son la demostración que 30 años en la televisión no vienen solos, y que no hay nadie con más ganas de ser el rey de la televisión, que Tinelli, un zar de la televisión que está dispuesto a todo con tal de no ser el segundo de nadie.