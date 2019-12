Los cambios de Calu Rivero: se cortó el pelo, se hace llamar Dignity y vive en Nueva york

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Calu Rivero decidió mostrarse al mundo con una nueva imagen, que incluye un nuevo bautismo. La actriz ha empezado una nueva vida en Nueva York, y ese cambo implica hasta un nombre diferente. Ahora firma sus mails "Dignity", y asegura que la palabra “dignidad” es la que la ha salvado de los peores momentos y la que le sirve de guía.

A los 32 años, la artista hizo público todo este proceso de cambio interior, que según explica la ubica en un lugar más luminoso. "Es una nueva actitud de vida", reafirmó en entrevista con la revista Hola, actitud que también se tradujo en su look, donde destaca su pelo corto. “Toda mi vida tuve la sensación de estar corriendo, siempre apurada. Pero ya nada me apura y es lo que siento en esta nueva actitud de vida. Y creo que tiene que ver con ser honesta conmigo misma y, sobre todo, porque nunca más quiero exponerme a situaciones que me hacen sentir mal, que me hacen sentir una mierda. Hoy, por sobre todas las cosas, quiero proteger mi alma y por eso hoy elijo y decido todo", dijo.



La modelo optó además por no responder sobre el tema Juan Darthés. "Quiero hacer notas que sumen, que me eleven el espíritu y me hagan sentir bien..., no que me vacíen y me lleven a un lugar donde ya no estoy. Te voy a responder desde mi enfoque, mi liberación, mi fortaleza. Si no, siento que sigo en la misma página y yo no soy esa", explicó.



Separada del músico Joaquín Vitola después de casi un año de relación, la modelo de la agencia The Society Management está instalada en un departamento en Brooklyn, donde recibió a su peluquera neoyorquina, a la que le pidió que el corte de pelo se lo hiciera en silencio, “porque de verdad quería que fuera muy consciente de lo que estaba dejando ir en ese momento. Y cuando terminó sentí que ya estaba habitando esa nueva piel. Ya era Dignity", explicó.

En ese cambio, la Gran Manzana sin duda tuvo su lugar. “Me siento muy contenta, tengo una vida muy activa. Nueva York tiene eso, una agenda cultural gratuita enorme y trato de aprovecharla”, puntualiza.



“Hoy siento que estoy con una nueva piel, una nueva identidad a la que yo elegí llamar "Dignity". Es una palabra que me estuvo resonando mucho tiempo y tiene que ver con una actitud de vida enfocada desde otra perspectiva. Es silenciosa, humana, positiva, digna, intuitiva, espontánea. Es tratar de estar en armonía con todo lo que me rodea”.

Y agrega: “El corte de pelo fue lo último que necesité hacer para esta nueva identidad. Sentía que el pelo largo estaba cargado de un relato que ya había dejado ir, estaba energéticamente lleno de esa experiencia que viví. Y con esto no estoy diciendo que la quiero borrar, al contrario, me quedo con la fortaleza que descubrí en ese proceso, pero lo dejo ir”.

Pero ese cambio no fue abrupto. Había nacido un mes y medio antes, en Grecia, donde la actriz había asistido a un workshop con la artista serbia Marina Abramovic. Fueron cinco días sin comer ni hablar y con muchos ejercicios de actuación. Sin reloj ni celular, las jornadas transcurrían entre ejercicios que iban desde el contacto visual, hasta la percepción del tiempo. Fue en uno de esos ejercicios de contacto visual en el que se visualizó a sí misma de pelo corto.



Más hechos se sumaron para esta nueva circunstancia. Cuando Calu Rivero volvía de Grecia, recibió una llamada de su hermana Marou, quien le contó sobre la resolución la justicia de Nicaragua de ordenar la detención y captura internacional de Juan Darthés.

“No pude parar de llorar. Lloré lloré, lloré como una niña, lloré hasta que pude ver cómo esa herida se cicatrizaba por completo, se hacía cascarita y se regeneraba en una nueva piel”, contó Rivero al enterarse de la noticia. “Es muy hermoso poder confiar en los tiempos del universo”, afirmó.

Carla Soledad Rivero nació el 5 de abril de 1987 en Recreo, provincia de Catamarca. A los seis años se mudó con su familia a Córdoba. Ahí fue donde nació el apodo de Calu cuando su hermana mayor, Marou, veían la telenovela chilena Tic tac. En esa ficción, había un personaje llamado Calú (con acento) y su hermana la empezó a llamar así. Sobre si va a dejar de usar el nombre Calu, reflexionó: “No me lo planteo de ese modo, pero todo el tiempo estamos cambiando. De hecho, mi nombre real es Carla y decidí llamarme Calu cuando vine a Buenos Aires. Con Dignity es un poco lo mismo. A Calu la amo, pero también tiene un relato que ya fue”.