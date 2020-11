Calu Rivero reveló cómo fue su diálogo con Juan Darthés antes de dejar "Dulce amor"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una entrevista en inglés realizada para el ciclo estadounidense What's Underneath?, la actriz argentina Calu Rivero, quien hoy se hace llamar Dignity, reveló varios detalles de su experiencia con Juan Darthés, el actor que hoy está acusado de violación y quien, según relató, se aprovechaba de ella durante las escenas que compartían en la telenovela Dulce amor.



"Tuve una experiencia muy mala con el otro actor principal. Ese tipo estaba abusando de su poder modificando las escenas para tocarme, para besarme más de una manera horrible", contó Rivero, durante su entrevista.



"Cuando esto empezó a ser una mierda para mí intenté hablar con él a través de la redes sociales porque no tenía su teléfono y nunca quise estar en contacto de otra manera que no sea actuando. Le envié un mensaje privado en Twitter diciéndole: 'Esto es todo, no puedo, no quiero estos besos, necesito que entiendas y necesito que cambies' y su respuesta fue: 'Está bien, podemos hablar con el productor para cambiar la historia, quizás podemos sacarte del programa'", agregó.



Tras sentirse intimidada, y sin cambios en la actitud de Darthés, Rivero renunció a Dulce amor. "Fui a hablar con los productores y les dije que quería dejar el programa. Me dijeron: 'Está bien, te dejamos ir, pero no podés decir nada sobre esto porque el espectáculo todavía está sucediendo'; y yo pensaba: 'No quiero hablar más del programa solo quiero irme' y me fui a Nueva York".



"Luego lo que sucedió fue que la prensa dijo: '¿Por qué se fue de repente?' y el productor dijo que me había ido del programa porque estaba cansada y comenzaron a mostrar una imagen horrible de mí y de quién era yo".