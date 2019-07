Calu Rivero revela motivo por el que se amigó con su cuerpo y celebra con baile sexy

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es una de las figuras más "cool" del medio argentino y, por eso, sus publicaciones en redes sociales suelen dar qué hablar. En esta ocasión, Calu Rivero publicó un video bailando sexy, en ropa interior, donde le propone a sus miles de seguidores entender el motivo por el que se muestra así con una respuesta múltiple opción.

Las posibles respuestas son tres y una de yapa: "1. Estoy enamoradísimaaa y el amor me pone así. 2. Me amigué con mi período, con que me venga en los momentos menos oportunos. Hace tiempo que probé la copa y me tiene fascinada cómo conecté con mi cuerpo, mi femineidad y mi sangre. 3. Estoy feliz de estar en L.A. 4.Todas las anteriores son correctas".

Por lo que interpretaron los fans de Calu, su excusa era hablar sobre las bondades son de la copa menstrual. Se trata de un recipiente de silicona que se usa para reemplazar a las toallitas descartables y a los tampones, innovador en la búsqueda por generar menos impacto ambiental y cuidar la salud de las mujeres.

Esta danza contempránea de la morocha alcanzó en menos dos días casi medio millón de reproducción. ¡Influencer total!