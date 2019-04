Calu Rivero: fotos y cumpleaños en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Calu Rivero celebra hoy 32 años y, antes de su día, se instaló en "Corazonada", la casa sustentable que tiene en José Ignacio y es su lugar en el mundo.

RELACIONADAS Florencia Torrente, sobre el noviazgo de su ex con Calu Rivero: "Fue fuerte verlo" By Miguel Bardesio Florencia Torrente, sobre el noviazgo de su ex con Calu Rivero: "Fue fuerte verlo" Florencia Torrente, sobre el noviazgo de su ex con Calu Rivero: "Fue fuerte verlo"

Si bien Calu protagoniza de lunes a jueves Campanas en la noche, en Monte Carlo, la ficción fue grabada durante 2018. Esto le permite abocarse a otras actividades como la publicación del libro sobre su vida y que presentó hace un par de semanas. Además, protagoniza algunas campañas gráficas para marcas, ya que es toda una influencer: su cuenta de Instagram supera el millón de seguidores.

Ayer, ante la inminencia de su cumpleaños, la diosa argentina publicó una imagen sensual en su cuenta de Instagram. Se trata de una foto que realizó su hermana, también imfleuncer Marou Rivero, y avisó que hoy no estará conectada.

"Observadora, oyente, abrazada a lo real, sin dudas cumpliendo feliz. Mañana estaré off, celebrando en la vida real, Los beso, gracias por el intercambio. Early birthday celebration, because tomorrow i will be off ", escribió la it girl argentina desde José Ignacio.