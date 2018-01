Calu Rivero explicó por qué no denuncia a Juan Darthés en la Justicia

Desde que Calu Rivero acusó públicamente a Juan Darthés por acoso, en más de una oportunidad escuchó la misma pregunta: "¿Por qué no lo denunciás ante la Justicia?". Finalmente, después de mucho tiempo, salió a aclarar la razón por la cuál el hecho no llegó a tribunales.



"¿Por qué no voy a la Justicia ahora? Porque hoy toda esa horrible experiencia que me tocó vivir está prescrita. Sí, todo lo que atravesé perdió valor para la Justicia porque venció el tiempo fijado por la ley. Esa es la razón principal por la que denunciar lo sucedido es imposible", explicó con una carta abierta que publicó en Twitter. "Pero lo que no está prescrito es el dolor. Por mí, por todas, no nos callemos, ayudémonos, saquemos de la oscuridad las experiencias, para que el mensaje sea claro, porque sólo así no quedarán dudas que #NoEsNo", agregó.

Los hechos que relata la actriz ocurrieron en 2013, mientras grababan Dulce Amor , la telenovela emitida por Telefe. Según contó Calu en diferentes entrevistas y en el relato que publicó en sus redes sociales, hace cinco años no sentía la seguridad que siente hoy para salir a hablar. "Cinco años de silencio por no estar preparada para enfrentar la catarata de agravios que recibe quién pone en evidencia la conducta inapropiada de un galán, padre de familia, felizmente casado", escribió en el mes de diciembre.



En el ambiente, fueron varias las figuras que salieron a respaldarla, entre ellas Griselda Siciliani, Carla Peterson y Jimena Barón. María Valenzuela, una de sus compañeras de elenco en ese momento, salió a hablar directamente y contar su versión de los hechos. "No estamos hablando de una persona desestabilizada, paranoica, que inventa cosas. Estamos hablando de una chica amorosa, sensible y de muy bajo perfil que yo conozco. La apoyo y le creo porque cuando sucedió esto tan triste estábamos grabando juntas, y ella vino a hablar conmigo. O sea que yo estaba al tanto de todo", contó. Y agregó: ''Se fue porque no lo toleraba más, lloraba todas las noches, no sabía cómo manejarlo. Estaba sufriendo, pasándola mal. Hace cinco años atrás ella era más chiquita, no lo podía manejar y entendió que lo más valioso era irse del programa. Hablábamos mucho y ella me contó que se sentía acosada y abusada con los besos".



Hace unas semanas, invitado a la mesa de Mirtha Legrand, el actor dio su versión de los hechos. "Ella podría haber dicho si no se sentía cómoda con alguna escena, no se puede pensar que uno tendría una actitud inapropiada en ese contexto, si no querías hacer alguna escena, no la hacías, no había presiones", relató Darthés y enfatizó que nunca tuvo "una relación con Rivero fuera del set".