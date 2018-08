Calu Rivero, sobre su conflicto con Juan Darthés: "Sé que va a haber justicia"

En noviembre, Calu Rivero desató una verdadera tormenta y dio lugar a una suerte de "MeToo" local, al asegurar que había sufrido el acoso sexual "en carne propia". Así, la actriz confirmaba lo que hasta ese momento era apenas un rumor: que su alejamiento de la telenovela Dulce amor, en 2012, tuvo que ver con la incomodidad que le provocaba seguir trabajando junto a Juan Darthés .

Lo que vino después fue una embestida judicial por parte del galán, que sintió que su imagen estaba siendo dañada. Ella, lejos de volver sobre sus pasos, se mantuvo firme en su postura y cosechó la solidaridad de muchas de sus colegas, que tomaron la bandera del "NoEsNo" y siguieron adelante con una serie de reivindicaciones a favor de la igualdad de género.

Pero estos cinco años de silencio no fueron gratuitos para Calu. "El dolor modifica a las personas. Yo cambié mucho, me volví una persona mucho más contenida, y lo digo con mucha pena. Perdí mucha gracia, perdí espontaneidad. La estoy recuperando y estoy haciendo un trabajo muy fuerte para volver a mí. Hace cinco años que hago terapia", contó la joven, entrevistada por Estelita -el personaje que compone Jey Mammon en teatro- y Alessandra Rampolla.

"Ir al frente no tuvo más que positivismo y luz, me sanó. Yo siempre digo que hablar sana, no hay otra forma", explicó, además de apuntar que nunca pudo hacer una denuncia formal contra Darthés porque preescribió el tiempo estipulado para hacerlo, que es de cinco años.

"Cuando a mí me pasa lo que me pasa, yo notaba que no me gustaba, que no estaba bien", indicó. "Me quería ir, no tenía por qué estar sufriendo. Pero no tenía para mí nombre y apellido. Te llevás mal con un compañero, sos consciente de que hay algo que te está haciendo mucho mal, pero no entendés la magnitud", dijo en referencia a los "excesos" que sintió por parte de su compañero de elenco, que interpretaba su pareja en la ficción de Telefe.

"Hablé con él para que sepa mi malestar, que no aguantaba más y que quería que haya un cambio. Cuando entiendo que del otro lado no hay escucha, entiendo que no podía estar más, que no tenía ningún sentido", aseguró. "Yo fui educada de una manera que jamás voy a hacer sentir mal a la otra persona. Entonces trataba de decirle respetuosamente lo que me pasaba. Él me decía que no lo iba a hacer más y lo volvía a hacer. Eso también te confunde. Yo soy una persona que confío y cuando me decís 'no lo hago más', yo confío en que no lo vas a hacer más. Y lo volvés a hacer, frente a la cámara y delante de toda la gente que está ahí".

Así fue que decidió irse directamente de la telenovela, con la excusa de que tenía planeado irse a estudiar al exterior. En realidad, Calu indicó que empezó a buscar trabajo como DJ y como modelo para alejarse de la actuación y no tener que volver a enfrentar otra situación similar a la que le había tocado vivir con Darthés.

Al ser consultada sobre la denuncia que le inició el galán, Calu contó: "Mis abogados ya respondieron a esa demanda y yo estoy muy tranquila. Sé que va a haber justicia y que la verdad sale a la luz, no hay otra forma. Yo siempre voy con la verdad, no tengo ninguna necesidad de inventar todo esto. Todo el dolor que atravesé, la exposición, no hay necesidad alguna".

Finalmente, se refirió al pedido de disculpas que recibió por parte de Eva de Dominici, quien en su momento salió en defensa de Darthés. "Hace un mes o dos estaba viniendo a la función de Derechas y recibo un mensaje de ella. Me dijo si podíamos hablar, me pidió disculpas y entendió la gravedad de lo que hizo. Yo le dije que me había hecho mal, pero no la había juzgado. Traté de entender por qué lo había hecho, pero le agradecí por el daño que estaba reparando en este momento. Esa función la hice súper emocionada, por la hermandad de dos mujeres que quieren la igualdad entre nosotros", finalizó.