Caitlyn Jenner, ¿de estrella mediática a candidata a gobernadora de California?

La estrella televisiva y campeona olímpica Caitlyn Jenner estudia la posibilidad de postularse como candidata a gobernar California si prosperan los intentos de celebrar una elección revocatoria contra el actual mandatario, Gavin Newsom.

La intención de Jenner fue develada a comienzos de esta semana por el medio digital Axios, tras lo que otras publicaciones como Politico y CBS News detallaron el jueves pasado que iba a reunirse de manera inminente con un grupo de asesores para preparar su estrategia.

El movimiento recuerda a la campaña por la que en 2003 el actor Arnold Schwarzenegger llegó a ser el gobernador del estado más poblado de Estados Unidos, al batir al demócrata Gray Davis en una elección revocatoria, un mecanismo similar a la moción de censura pero mediante sufragio directo.

Al igual que Schwarzenegger, Jenner milita en el Partido Republicano, una formación que hace años que no gana en California y cuyos éxitos electorales han estado vinculados a estrellas como Clint Eastwood, exalcalde de la localidad de Carmel, y Ronald Reagan, quien ejerció como gobernador del estado entre 1967 y 1975 antes de ascender a la Presidencia del país en 1981.

Jenner, que fue una de las protagonistas del reality show Keeping up with the Kardashians, ha dicho en entrevistas que se identifica como conservadora en lo económico y como liberal en los asuntos sociales, siendo una de las activistas transgénero más influyentes de las filas republicanas.

Según el diario Político, la posible candidata se reunirá la semana que viene con Caroline Wren, una exasesora de campaña del expresidente Donald Trump (2017-2021).

Jenner apoyó públicamente a Trump durante el comienzo de su mandato, afirmando que el político conservador era un firme defensor del colectivo LGTBQ, aunque cambió de opinión en 2018 cuando la administración Trump prohibió que las personas transgénero pudieran servir en el ejército. “Lamentablemente, estaba equivocada. La realidad es que la comunidad trans está siendo atacada sin descanso por este presidente”, escribió en The Washington Post.

Fuentes consultadas por Los Ángeles Times afirman que los republicanos de California ven a Jenner como una candidata capaz de plantar cara a los demócratas en un estado conocido por su mayoría progresista.

Mientras la estrella no se ha pronunciado públicamente, sí recuperó su actividad en Twitter, donde después de casi dos años sin publicar nada compartió un mensaje crítico con la gestión de la pandemia en Los Ángeles.



Jenner llegó a la fama cuando ganó la prueba del decatlón en los Juegos Olímpicos de 1976, luego contrajo matrimonio con Kris Kardashian en 1991 y en 2015 anunció al mundo su transición a mujer.