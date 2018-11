Cacho Castaña y Gerardo Romano a la justicia por dichos ofensivos hacia las mujeres

El Instituto Nacional de las Mujeres argentino denunciará ante la Justicia a Cacho Castaña y Gerardo Romano por las declaraciones que realizaron ante distintos medios.

El fin de semana, Castaña opinó del Bailando por un sueño ycriticó a Sol Pérez."Fue irrespetuosa con Laurita y con Flor, que se deje de joder... Me enoja que se peleen las minas. A las minas hay que volteárselas. La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, esperá a que se le caiga la cola a todas", dijo el cantante.

Por el otro lado, Gerardo Romano contó también la semana pasada que mantiene relaciones con mujeres de diferentes edades.La polémica apareció cuando le preguntaron por la diferencia entre sus edades. "Noto diferencia con la más grande porque, por la menopausia, se le seca la c. Digamos las cosas como son. Yo he escuchado mujeres decir en televisión: 'me la seca' como los hombres decimos 'me la baja'. Si igualamos, igualemos. La misma libertad y franqueza para referirnos a nuestras partes íntimas", sostuvo el actor.

Fabiana Túñez, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, consideró que ambos ejercieron violencia simbólica contra la mujer, cosificando a la mujer, "categorizándola como un objeto al que se le puede hacer cualquier cosa". Túñez adelantó que la entidad enviará una carta documento a cada uno de los implicados, al igual que hizo con Gustavo Cordera, quien irá a juicio oral por incitación a la violencia contra las mujeres.

Por último, la titular del Instituto calificó a los dichos tanto de Romano y Castaña como una "indecencia social" y pidió que tengan "responsabilidad a la hora de hablar frente a la gente".